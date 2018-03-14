Дело принципа: пенсионерка отказывается продавать клочок земли даже за 100 000

Пенсионерка живет в своем доме в Бристоле уже 50 лет. Сейчас кусочек земли перед ее домом необходим для расширения проезжей части. Леди не представляет себе жизни без этого крошечного садика и отказывается заключать сделку.

Наверное, дама права, так как продав эту недвижимость, она дает согласие на строительство рядом со своим домом новой дороги, по которой будут сновать большегрузные машины, а также на строительство 49 новых домов в милом ее сердцу тихом районе.