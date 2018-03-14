Дело принципа: пенсионерка отказывается продавать клочок земли даже за 100 000

97-летняя британка Долли Бертон вступила в бой с застройщиками: она отказывается продавать им кусочек своего земельного участка площадью всего 1,82 метра, пишет портал Kodu со ссылкой на thesun.co.uk.
Пенсионерка живет в своем доме в Бристоле уже 50 лет. Сейчас кусочек земли перед ее домом необходим для расширения проезжей части. Леди не представляет себе жизни без этого крошечного садика и отказывается заключать сделку.
Наверное, дама права, так как продав эту недвижимость, она дает согласие на строительство рядом со своим домом новой дороги, по которой будут сновать большегрузные машины, а также на строительство 49 новых домов в милом ее сердцу тихом районе.
Сколько конкретно предлагают Бертон городские власти, не уточняется. Известно только, что это пятизначное число, что само по себе немало за такую площадь. «Даже если мне предложат 100 000 фунтов, я все равно не соглашусь!», заявила Долли Бертон изданию.