Умер британский физик-теоретик Стивен Хокинг

Дети Хокинга, Люси, Роберт и Тимоти отметили в заявлении, что глубоко опечалены смертью своего любимого отца. "Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чьи работы и наследие будут жить в течение многих лет", - написали они, добавив, что мужество и упорство Хокинга вдохновляли людей по всему миру.

Стивен Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр, пишет Newsru.com. Физик является автором теории исчезновения черных дыр за счет радиации - явление получило название "излучение Хокинга". В 1988 году вышла книга Хокинга "Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр", ставшая бестселлером и принесшая ученому мировую известность.

В феврале 2015 года Хокинг занял девятое место в рейтинге всемирного восхищения, опубликованном международным институтом изучения общественного мнения YouGov. В национальном списке Великобритании Хокинг стал первым среди мужчин.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Окончил Оксфордский университет, работал в Кембриджском университете, в Институте теоретической астрономии, в Институте астрономии, преподавал теорию гравитации.

В 1974 году Хокинг стал членом Лондонского королевского общества, в 1979-го - Лукасовским профессором Кембриджского университета.

В начале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. В 1985 году Стивен Хокинг заболел пневмонией - ученому была проведена трахеостомия, и он утратил способность говорить. После этого Стивен Хокинг стал общаться при помощи синтезатора речи, установленного на его инвалидном кресле.