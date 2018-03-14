В результате произошедшей в Ласнамяэ аварии пострадали двое

Инцидент имел место на перекрестке Смуули-теэ и улицы Пунане, где автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 30-летний мужчина, выехал перед двигавшимся по главной дороге Ford Transit, за рулем которого находился 48-летний мужчина. В результате столкновения Škoda отбросило на светофорный столб.