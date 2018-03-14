В результате произошедшей в Ласнамяэ аварии пострадали двое
14 марта 2018 г., 7:28
Во вторник, 13 марта, около 05.25 в столичном районе Ласнамяэ произошла авария, в результате которой пострадали два человека, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на перекрестке Смуули-теэ и улицы Пунане, где автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 30-летний мужчина, выехал перед двигавшимся по главной дороге Ford Transit, за рулем которого находился 48-летний мужчина. В результате столкновения Škoda отбросило на светофорный столб.
Водителя Škoda доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу, а пассажира – 31-летнего мужчину – в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В момент аварии светофоры на перекрестке мигали желтым светом.