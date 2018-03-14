Порошенко призвал страны "Большой семерки" не признавать выборы президента РФ в Крыму

"Я хотел бы обсудить российские выборы 18 марта. Это было бы критически важным для нас получить вашу твердую заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму. Мы очень ценим вашу твердую предварительную позицию", - подчеркнул глава государства во время встречи с послами США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

Порошенко также обратился к присутствовавшему на встрече главе Представительства Евросоюза на Украине Хью Мингарелли и поблагодарил его и вице-президента Еврокомиссии за сильную позицию Европейского Союза.

"Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там... Это может разрушить политику "единого голоса" по выборам в Крыму", - подчеркнул Порошенко и добавил, что речь идет, в частности о представителях Франции, Австрии и Финляндии.

В понедельник, 12 марта, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини пообещала, что ЕС не будет признавать выборы в Крыму. "Незаконная аннексия Крыма - это нарушение международного права", - подчеркнула она. Порошенко тогда же объявил, что Киев намерен ввести санкции против "лиц, которые будут причастны к организации незаконного выборного процесса" на полуострове, напоминает РБК .

В начале февраля специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер выступил за введение персональных санкций за посещение Крыма, который США и мировое сообщество считают оккупированной территорией Украины.