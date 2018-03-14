Украина окончательно бойкотирует Россию

" Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России.

А что дальше будет - посмотрим. Что должно произойти, чтобы бойкот был снят?

Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали.

Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться. Надеюсь, все восстановится", – сказал Брынзак.