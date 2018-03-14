Украина окончательно бойкотирует Россию

Президент федерации биатлона Украины (ФБУ), первый вице-президент Национального олимпийского комитета страны Владимир Брынзак заявил "СЭ", что Украина временно отказывается от участия в турнирах по всем видам спорта на территории Российской федерации.
" Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России.
А что дальше будет - посмотрим. Что должно произойти, чтобы бойкот был снят?
Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали.
Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться. Надеюсь, все восстановится", – сказал Брынзак.
Известный своей ультрапатриотической позицией российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев не смог пройти мимо этого события, назвав в своем Инстаграме руководство Украины безумцами, балбесами и слабаками: "Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени! Жаль, безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона! Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак – мы давно дружим, но... увы и ах! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты... А безумцы... пусть дальше вопят и воняют."
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени !!! Жаль , безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона !!! Хорошая команда , отличные тренеры , сильный руководитель Володя Брынзак - мы давно дружим , но ......... увы и ах !!!! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России !!!!!Знаю , как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты ..... А безумцы ..... пусть дальше вопят и воняют 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #украина #россия #спорт #бойкот #тюмень #безумие #придурки #упыри #балбесы #чмыри #слабаки #горячиеголовы #партиявойны