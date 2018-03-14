среда, 14 марта 2018 г.
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Украина окончательно бойкотирует Россию

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ФОТО: ROB SCHUMACHER/Rob Schumacher-USA TODAY Sports

Президент федерации биатлона Украины (ФБУ), первый вице-президент Национального олимпийского комитета страны Владимир Брынзак заявил "СЭ", что Украина временно отказывается от участия в турнирах по всем видам спорта на территории Российской федерации.

" Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России.

А что дальше будет - посмотрим. Что должно произойти, чтобы бойкот был снят?

Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали.

Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться. Надеюсь, все восстановится", – сказал Брынзак.

Известный своей ультрапатриотической позицией российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев не смог пройти мимо этого события, назвав в своем Инстаграме руководство Украины безумцами, балбесами и слабаками: "Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени! Жаль, безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона! Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак – мы давно дружим, но... увы и ах! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты... А безумцы... пусть дальше вопят и воняют."

 

Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени !!! Жаль , безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона !!! Хорошая команда , отличные тренеры , сильный руководитель Володя Брынзак - мы давно дружим , но ......... увы и ах !!!! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России !!!!!Знаю , как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты ..... А безумцы ..... пусть дальше вопят и воняют 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #украина #россия #спорт #бойкот #тюмень #безумие #придурки #упыри #балбесы #чмыри #слабаки #горячиеголовы #партиявойны

A post shared by Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) on

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