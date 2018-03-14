Солдат-срочник ранил себя ради «прикольного шрама»

Первого марта, когда пехотный батальон вернулся с учений, служивший водителем Ремо (имя изменено – прим. ред.) решил, что надо воспользоваться возможностью.

Сослуживцы занимались обслуживанием военной техники в казарме. Находившийся на территории автопарка военной части Ремо заправлял автомобиль. Вокруг не было ни души. Согласно его плану, настало время для воплощения задумки, которая мало кому придет в голову.

Молодой человек зарядил имевшимся у него патроном автоматическую винтовку AK4. Когда несколько недель назад Ремо украл патрон во время учений, он уже нарушил несколько пунктов закона. Но это ничто по сравнению с той глупостью, которую в итоге совершит военнослужащий.

Ремо приложил дуло винтовки к плечу и выстрелил. Солдат-срочник получил серьезное ранение, а также ожоги. К счастью, своими действиями он не подверг опасности жизни окружающих.

7,62-миллиметровый патрон для винтовки AK4. ФОТО: Lauri Kulpsoo

Находившиеся в части не слышали выстрела. Через какое-то время находившегося в состоянии шока Ремо обнаружил сослуживец, который собирался отогнать одну из машин.

По словам командующего батальоном Тоомаса Тынисте, военнослужащие настолько хорошо обучены, что смогли быстро оказать получившему ранение первую медпомощь.

Далее молодого человека увезли на скорой в больницу. Чтобы спасти его жизнь, потребовалось около литра крови.

Самое ужасное, что Ремо говорил как медикам, полиции, так и военным, что он сделал это ради прикольного шрама. Пострадавший по сей день придерживается этой версии.

Сначала никто не верил словам Ремо, но расследование, которое вышло на финишную прямую, подтверждает сказанное пострадавшим. На момент инцидента Ремо находился на службе девятый месяц.

Молодой человек был здоров как физически, так и морально. Ранее с ним не возникало проблем.

К счастью, у Ремо не был задет ни один из жизненно важных органов, а также он своими действиями не подверг опасности никого из сослуживцев.

В ходе следствия стало известно, что Ремо якобы говорил кому-то из сослуживцев о своем желании заиметь шрам от пулевого ранения.

По словам командующего Куперьяновского батальона Тоомаса Тынисте, он пришел к выводу, что это не было попыткой самоубийства, в конце прошлой недели. Военная полиция установила, что Ремо украл патрон во время стрельбищ, проходивших за пару недель до инцидента.

Тынисте отметил, что невозможно приставить к каждому солдату-срочнику кадрового офицера, который будет контролировать действия срочнослужащих.

В пресс-службе полиции отметили, что следствие подошло к концу. Полиция и прокуратура обсудят его итоги. В случае обнаружения новых обстоятельств следствие могут возобновить.

Тоомас Тынисте выступил с речью перед военнослужащими. ФОТО: mil.ee

Тоомас Тынисте исключил возможное возвращение пострадавшего солдата в воинскую часть. «Мне по-человечески было бы неспокойно находиться рядом с человеком, который в один момент решит ранить себя ради шрама. За свою 20-летнюю практику я впервые столкнулся с подобным. Скажу иначе – у меня никогда не было в подчинении столь глупого солдата», - отметил он.