Лига чемпионов: "Севилья" отправила "Манчестер Юнайтед" за борт

Впервые за 60 лет испанская "Севилья" сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов. Во вторник вечером испанцы победили на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" 2:1.
"Севилье" помог оформить победу джокер, вытащенный тренером испанцев, Винченцо Монтелла, из рукава в середине второго тайма: оба мяча в ворота «МЮ» забил нападающий Виссам Бен-Йеддер, вышедший на замену во втором тайме.
Французский форвард появился на поле на 72-й минуте. На 74-й минуте он открыл счет, а спустя еще 4 минуты оформил дубль. Испанцы нанесли по воротам Де Хеа 21 удар, что стало рекордом за последние семь лет для гостевых команд. Гол престижа у манкунианцев провел Ромело Лукаку на 84-й минуте.
После матча на главного тренера англичан, Жозе Моуриньо, обрушился шквал критики: причем разносу подверглись практически все решения португальца - Алексис Санчес находится настолько не в форме, что около 50 раз терял мяч, нанеся за игру всего один удар, возмутила общественность и непонятная тактика Моуриньо, которая не предполагает давление на ворота соперника, а является попыткой сыграть на контр-атаках.
Сам же португалец, при котором в Лиге чемпионов "Манчестер" не выиграл ни одного матча плей-офф заявил, что ничего нового для его команды не произошло: «Это не конец света. Я сидел в этом кресле дважды, когда, работая с «Порту» и «Реалом», выбивал «МЮ» из Лиги чемпионов на «Олд Траффорд». Так что, думаю, ничего нового для клуба не случилось. Хотя, конечно, быть тренером «МЮ» и вылетать из Лиги чемпионов дома выглядит как бред», – сказал Моуринью.
Не повезло в 1/4 финала и донецкому "Шахтеру". Чемпион Украины после домашних 2:1 с итальянской "Ромой" имел неплохие шансы на проход в 1/4 финала, но за весь матч "горняки" не нанесли ни одного удара в створ ворот, а нападающий "Ромы" Эдин Джеко на 52-й минуте подкараулил ошибку защитников украинцев и по сумме двух матчей принес победу(1:2, 1:0) римлянам. Нападающий "Шахтера" Факунда Феррейра заработал карточку за толчок боллбоя во время матча, по словам футболиста он просто торопился ввести мяч в игру. После финального свистка Факундо хотел принести извинения мальчику, но не нашел его: "Я не хотел наносить вред мальчику, хотел быстрее забрать мяч. С моей стороны не было никакого злого умысла. Был агрессивный матч, и я хотел быстрее его продолжить. После встречи я разговаривал с футболистами «Ромы» и извинился. Я даже хотел извиниться перед этим болбоем, но мне сказали, что он ушел домой", передает слова футболиста Tribuna.com.