Лига чемпионов: "Севилья" отправила "Манчестер Юнайтед" за борт

"Севилье" помог оформить победу джокер, вытащенный тренером испанцев, Винченцо Монтелла, из рукава в середине второго тайма: оба мяча в ворота «МЮ» забил нападающий Виссам Бен-Йеддер, вышедший на замену во втором тайме.

Французский форвард появился на поле на 72-й минуте. На 74-й минуте он открыл счет, а спустя еще 4 минуты оформил дубль. Испанцы нанесли по воротам Де Хеа 21 удар, что стало рекордом за последние семь лет для гостевых команд. Гол престижа у манкунианцев провел Ромело Лукаку на 84-й минуте.

После матча на главного тренера англичан, Жозе Моуриньо, обрушился шквал критики: причем разносу подверглись практически все решения португальца - Алексис Санчес находится настолько не в форме, что около 50 раз терял мяч, нанеся за игру всего один удар, возмутила общественность и непонятная тактика Моуриньо, которая не предполагает давление на ворота соперника, а является попыткой сыграть на контр-атаках.

Сам же португалец, при котором в Лиге чемпионов "Манчестер" не выиграл ни одного матча плей-офф заявил, что ничего нового для его команды не произошло: «Это не конец света. Я сидел в этом кресле дважды, когда, работая с «Порту» и «Реалом», выбивал «МЮ» из Лиги чемпионов на «Олд Траффорд». Так что, думаю, ничего нового для клуба не случилось. Хотя, конечно, быть тренером «МЮ» и вылетать из Лиги чемпионов дома выглядит как бред», – сказал Моуринью.