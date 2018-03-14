Исследование: стало известно, что жители Эстонии чаще всего покупают в интернет-магазинах

При сравнении онлайн-покупателей из Эстонии с жителями других стран Европы выясняется, что если у нас хотя бы один физический предмет в месяц покупают 33% пользователей интернета, то в среднем по Европе этот показатель составляет 54%, а в Англии – целых 66%.

Исследование продемонстрировало, что за последний год онлайн-покупатели из Эстонии больше всего заказывали:

- технику/электронику (39%);

- товары для красоты и здоровья (36%);

- одежду (33%);

- товары для досуга (30%);

- обувь (26%);

- книги (24%);

...

- DVD, CD, видеоигры (8%);

- тяжелую/большую мебель (8%).

«Глядя на показатели и объемы, можно отметить одну растущую тенденцию: жители Эстонии покупают в интернете все больше книг и различных мелких товаров для дома. Очевидно, именно в этих областях в следующие годы можно ждать увеличения объемов выше среднего, – отметил директор по продажам и маркетингу DPD Eesti AS Янек Кивимурд. – Вместе с тем, нельзя не заметить скачкообразно увеличившееся число заказов продуктов питания. Согласно исследованию, доставку продуктов домой заказывают целых 10% онлайн-покупателей, причем 6% делают это как минимум раз в месяц».

Больше всего товаров заказывают в Китае – в основном технику, электронику, одежду и аксессуары. Целых 65% онлайн-покупателей из Эстонии указали, что делали заказы в китайских магазинах. 51% покупали в Англии и 39% в Германии. «Из других европейских стран заказывают преимущественно исходя из их географической близости – около трети покупателей размещают заказы в соседних с Эстонией странах. Это позволяет сократить время доставки. В онлайн-магазинах наших соседей – Латвии, Финляндии или России – покупки совершает в среднем каждый пятый потребитель, – сказал Кивимурд. – Причина, по которой большая часть онлайн-покупателей из Эстонии заказывает товары из далеких стран, заключается в том, что в региональных торговых сетях товар может просто отсутствовать или быть здесь существенно дороже».