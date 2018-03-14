Моуринью просят отказаться от работы в России: "Не бери эти кровавые русские деньги"

Португалец станет экспертом RT и, как сообщают английские СМИ, заработает за 5 дней работы более миллиона фунтов.

«На мой взгляд, это кровавые деньги, которые будут выплачены напрямую из российской государственной казны», – заявил Брайант.

Мнением о данной ситуации также поделился член британского парламента от Лейбористской партии Стивен Даути.

«Речь не только о членах парламента. Известные люди из мира спорта и комментаторы должны тщательно подумать, хотят ли ассоциироваться с пропагандистской машиной Путина.

RT неоднократно вводил в заблуждение зрителей, создавая видимость честности, но при этом получая приказы из Кремля.