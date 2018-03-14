Моуринью просят отказаться от работы в России: "Не бери эти кровавые русские деньги"

Член Парламента Великобритании от округа Рондда Крис Брайант осудил решение главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сотрудничать с российским телеканалом Russia Today во время ЧМ-2018, передает sports.ru
Португалец станет экспертом RT и, как сообщают английские СМИ, заработает за 5 дней работы более миллиона фунтов.
«На мой взгляд, это кровавые деньги, которые будут выплачены напрямую из российской государственной казны», – заявил Брайант.
Мнением о данной ситуации также поделился член британского парламента от Лейбористской партии Стивен Даути.
«Речь не только о членах парламента. Известные люди из мира спорта и комментаторы должны тщательно подумать, хотят ли ассоциироваться с пропагандистской машиной Путина.
RT неоднократно вводил в заблуждение зрителей, создавая видимость честности, но при этом получая приказы из Кремля.
Уже подняты серьезные вопросы о выступлении на ЧМ-2018, который состоится в России. Я призываю известных людей из мира футбола еще раз подумать – не в последнюю очередь из-за разоблачений, появившихся на этой неделе, – уместна ли работа экспертом на рупоре Путина», – сказал Даути.