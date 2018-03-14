Свен Сестер намерен сделать Таллинн эстоноязычным городом

Председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер возглавил таллиннское отделение партии Союз Отечества и Res Publica (IRL) и пообещал сделать столицу эстоноязычным городом.
По словам Свена Сестера, эстонский язык и эстонская культура должны быть в Таллинне на переднем плане.
Он призвал усилить сотрудничество между городом и государством, чтобы образование на эстонском языке, начиная от детских садов и заканчивая университетами, было бы доступно всем.
"Городские власти Таллина много лет ограничивали введение обучения эстонскому языку в русскоязычных школах. Договоренность о системе "60/40" до сих пор не выполняется, а среди директоров и учителей таллиннсих школ по-прежнему остаются те, кто не выполняет требования Языковой инспекции и игнорируют предписания", - сказал Свен Сестер.