Свен Сестер намерен сделать Таллинн эстоноязычным городом

По словам Свена Сестера, эстонский язык и эстонская культура должны быть в Таллинне на переднем плане.

Он призвал усилить сотрудничество между городом и государством, чтобы образование на эстонском языке, начиная от детских садов и заканчивая университетами, было бы доступно всем.