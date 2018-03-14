В среду в Эстонии отмечают День родного языка

День эстонского языка и эстонской культуры стали отмечать в 1996 году, в годовщину дня рождения эстонского поэта Кристьяна Яака Петерсона. Инициатором идеи празднования этого дня выступил проживающий в Сонда школьный учитель и языковед Мейнхард Лакс, пишет rus.err.ee .

День родного языка напоминает о том, что носители языка и, те его используют, должны хранить его чистоту и обеспечивать развитие. В 1999 году День родного языка был объявлен государственным знаменательным днем