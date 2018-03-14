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В среду в Эстонии отмечают День родного языка

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Флаг Эстонии.

ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht

Государственные флаги по случаю Дня родного языка вывешены сегодня, 14 марта, по всей Эстонии.

День эстонского языка и эстонской культуры стали отмечать в 1996 году, в годовщину дня рождения эстонского поэта Кристьяна Яака Петерсона. Инициатором идеи празднования этого дня выступил проживающий в Сонда школьный учитель и языковед Мейнхард Лакс, пишет rus.err.ee.

День родного языка напоминает о том, что носители языка и, те его используют, должны хранить его чистоту и обеспечивать развитие. В 1999 году День родного языка был объявлен государственным знаменательным днем

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