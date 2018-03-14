Бьорндален отказался выступать за Белоруссию

Однако великий норвежец не воспользовался предложением МОК, заявив, что выступал, выступает и выступать будет только за Норвегию: «Да, теоретически была такая возможность, это вполне могло получиться. Я поблагодарил, но ответил отказом, думаю, это было правильное решение. Я долго размышлял над тем, верно я поступил или нет. Я был мотивирован выступать, набрал хорошую форму, так что это была сложная дилемма.

Также Уле Эйнар Бьорндален не исключил возможности того, что будет продолжать соревноваться еще на протяжении нескольких лет: «Моя цель заключалась в том, чтобы набрать оптимальную форму к Олимпиаде. Возможности выступить на Играх не предоставилось, поэтому я сосредоточился на том, чтобы помочь супруге Дарье хорошо выступить в Пхенчхане. Сейчас у меня появился шанс отправиться на Кубок мира, и я фокусируюсь на этом. У меня есть мотивация выступать до тех пор, пока мне не исполнится 50. В следующем сезоне все начнется сначала, нужно вливаться в работу быстрее, нежели в этом году. В середине июля 2017-го я не был на 100 процентов готов к сезону, в этом году я обязан быть лучше, если продолжу выступать», – рассказал 44-летний спортсмен Dagbladet.