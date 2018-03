Комиссия Рийгикогу: в сельских регионах необходимо обеспечить гибкую организацию автобусного сообщения

На заседание комиссии по сельской жизни были приглашены представители Министерства экономики и коммуникаций, Департамента шоссейных дорог, Союза городов и волостей Эстонии, MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, OÜ Taisto Liinid, AS GoBuss, AS Mootor Grupp и AS T Grupp.