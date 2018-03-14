среда, 14 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • При заключении договора найма обратите внимание, есть ли у квартиранта вид на жительство!

При заключении договора найма обратите внимание, есть ли у квартиранта вид на жительство!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Собственник недвижимости часто задается вопросом, заключать с нанимателем срочный или бессрочный договор. Решение зависит от нескольких аспектов, пишет Kodu.  

Между срочным и бессрочным договором особой разницы нет, но почему и когда следует предпочесть один другому, рассказывает аналитик Тыну Тоомпарк. Если речь идет о квартиранте-иностранце, то наличие у него вида на жительство может сыграть решающую роль. 

В интересах наймодателя заключить договор найма на длительное время. Этим он обеспечивает себе получение постоянного дохода, а также отсутствие проблем, связанных с поиском нового квартиранта и необходимостью в момент простоя самому оплачивать счета. 

Обычно договор найма заключается на один год. Если за этот период времени выясняется, что наниматель - пунктуальный и порядочный человек, можно заключить новый срочный договор и тоже на один год. Альтернативным вариантом является заключение бессрочного договора, что дает сторонам больше свободы для его расторжения. Термин "бессрочный" в данном контексте следует читать не как "не имеющий срока давности", как думают многие, а как "неопределенный по времени". 

Если квартира сдается иностранцу, нужно обязательно проверить, на какой срок ему дан вид на жительство. Конечно, не следует заключать договор на срок, превышающий время действия вида на жительство. Тоомпарк подчеркивает, что наймодатель, предоставляющий место жительства человеку, нелегально находящемуся на территории Эстонии, может понести наказание. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ