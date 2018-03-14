При заключении договора найма обратите внимание, есть ли у квартиранта вид на жительство!

Между срочным и бессрочным договором особой разницы нет, но почему и когда следует предпочесть один другому, рассказывает аналитик Тыну Тоомпарк. Если речь идет о квартиранте-иностранце, то наличие у него вида на жительство может сыграть решающую роль.

В интересах наймодателя заключить договор найма на длительное время. Этим он обеспечивает себе получение постоянного дохода, а также отсутствие проблем, связанных с поиском нового квартиранта и необходимостью в момент простоя самому оплачивать счета.

Обычно договор найма заключается на один год. Если за этот период времени выясняется, что наниматель - пунктуальный и порядочный человек, можно заключить новый срочный договор и тоже на один год. Альтернативным вариантом является заключение бессрочного договора, что дает сторонам больше свободы для его расторжения. Термин "бессрочный" в данном контексте следует читать не как "не имеющий срока давности", как думают многие, а как "неопределенный по времени".