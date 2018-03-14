Галерея: необычная мыза ищет новую семью

Просторный двухэтажный дом был построен позже, в первой половине XIX века. В настоящее время площадь дома - 572 квадратных метра. Здание реновировано, но в трех комнатах еще достаточно работы.

Мыза Линнамяэ. ФОТО: KV.EE

На первом этаже: разделенные на две части просторная прихожая, большая гостиная, две спальни, туалет, лестничная площадка и кухня, в которой находится люк, ведущий в подвальные помещения.

Мыза Линнамяэ. ФОТО: KV.EE

На втором этаже: большая библиотека, еще две спальни, туалет, душевая и три неотремонтированные комнаты с видом на пруд. Имеются очистные сооружения для сточных вод, комбинированное отопление, красивые камины.

Вокруг дома разбит парк в английском стиле с тропинками, беседкой, мостиками и прудами.

Мыза находится в лесу, близлежащие дороги и пешеходные тропы в хорошем состоянии.