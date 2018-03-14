Фото: смелые жительницы Таллинна задержали и передали полиции вора

Игрок клуба Roosa Panter Яана Ааре рассказала Sakala, что перед тем, как вернуться в Таллинн, она наблюдала за последней игрой в этот день. Вместе с ней была коллега по команде, которая оставила большую сумку с хоккейной экипировкой чуть в стороне от трибун. Когда девушки решили уйти, сумки уже не было на месте. Но им сообщили, что считанные секунды назад пьяный мужчина вышел вместе с черной сумкой.

Когда девушки выбежали из холла, они заметили идущего вдоль стены холла мужчину. Они бежали и кричали ему как на эстонском, так и на русском, чтобы он бросил сумку. «Он бросил сумку, но для нас этого было недостаточно. Кража — это кража и я сбила его с ног», - рассказывает Ааре.

К ней на помощь поспешили другие. Оказывающего сопротивление мужчину до приезда полиции удерживали три девушки, четвертая в это время сделала фотографию происходящего. Яана Ааре отметила, что полиция очень быстро отреагировала на вызов. Все закончилось хорошо: все остались здоровы, а хоккеистка вернула свое имущество.

«В Вильянди не ожидаешь, что что-то подобное может произойти», - говорит жительница Таллинна, по словам которой, в столице они более тщательно следят за своими вещами. Она никогда не слышала о подобных происшествиях в Вильянди. Почему пьяный мужчина решил своровать женскую хоккейную экипировку, Ааре не знает, поскольку об этом он им не сообщил.

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала, что благодаря быстроте и решительности хоккеисток не произошла кража с ущербом около 1000 евро. Полиция установила у 47-летнего мужчины сильное алкогольное опьянение (свыше двух промилле) и отправила его в вытрезвитель. Вирк добавила, что раньше он не попадал в поле зрения полиции и сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.