Фото: смелые жительницы Таллинна задержали и передали полиции вора

В субботу вечером, когда в Ледовом холле Вильянди завершилась последняя встреча первого турнира Чемпионата Эстонии по хоккею среди женщин и три игрока таллиннского хоккейного клуба Roosa Panter вышли из холла, неожиданно их ожидало еще одно сражение, но только уже не на льду.
Игрок клуба Roosa Panter Яана Ааре рассказала Sakala, что перед тем, как вернуться в Таллинн, она наблюдала за последней игрой в этот день. Вместе с ней была коллега по команде, которая оставила большую сумку с хоккейной экипировкой чуть в стороне от трибун. Когда девушки решили уйти, сумки уже не было на месте. Но им сообщили, что считанные секунды назад пьяный мужчина вышел вместе с черной сумкой.
Когда девушки выбежали из холла, они заметили идущего вдоль стены холла мужчину. Они бежали и кричали ему как на эстонском, так и на русском, чтобы он бросил сумку. «Он бросил сумку, но для нас этого было недостаточно. Кража — это кража и я сбила его с ног», - рассказывает Ааре.
К ней на помощь поспешили другие. Оказывающего сопротивление мужчину до приезда полиции удерживали три девушки, четвертая в это время сделала фотографию происходящего. Яана Ааре отметила, что полиция очень быстро отреагировала на вызов. Все закончилось хорошо: все остались здоровы, а хоккеистка вернула свое имущество.
«В Вильянди не ожидаешь, что что-то подобное может произойти», - говорит жительница Таллинна, по словам которой, в столице они более тщательно следят за своими вещами. Она никогда не слышала о подобных происшествиях в Вильянди. Почему пьяный мужчина решил своровать женскую хоккейную экипировку, Ааре не знает, поскольку об этом он им не сообщил.
Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала, что благодаря быстроте и решительности хоккеисток не произошла кража с ущербом около 1000 евро. Полиция установила у 47-летнего мужчины сильное алкогольное опьянение (свыше двух промилле) и отправила его в вытрезвитель. Вирк добавила, что раньше он не попадал в поле зрения полиции и сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
«Безусловно, девушки проявили мужество, когда ринулись защищать свое имущество от пьяного мужчины, который в этой ситуации мог повести себя непредсказуемо. Также девушки, удерживая вора, поспособствовали тому, чтобы он ответил за содеянное», - сказала Вирк.