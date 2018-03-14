В Ласнамяэ в квартире с пьяными людьми произошел пожар

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Индрек Хирс, в 2:47 поступил сигнал о том, что коридор многоквартирного дома на улице Киллустику полон дыма. Спасатели, прибывшие на вызов, обнаружили, что в одной из квартир на первом этаже дома горит кровать.