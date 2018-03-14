В Ласнамяэ в квартире с пьяными людьми произошел пожар
14 марта 2018 г., 9:51
В ночь на среду в одной из квартир на улице Киллустику в столичном районе Ласнамяэ произошел пожар, передает Rus.ERR.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Индрек Хирс, в 2:47 поступил сигнал о том, что коридор многоквартирного дома на улице Киллустику полон дыма. Спасатели, прибывшие на вызов, обнаружили, что в одной из квартир на первом этаже дома горит кровать.
В квартире во время пожара находились три человека с признаками опьянения, но никто не пострадал. По предварительным данным, кровать загорелась из-за курения.