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  • В Ласнамяэ в квартире с пьяными людьми произошел пожар

В Ласнамяэ в квартире с пьяными людьми произошел пожар

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ФОТО: Mailiis Ollino/

В ночь на среду в одной из квартир на улице Киллустику в столичном районе Ласнамяэ произошел пожар, передает Rus.ERR.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Индрек Хирс, в 2:47 поступил сигнал о том, что коридор многоквартирного дома на улице Киллустику полон дыма. Спасатели, прибывшие на вызов, обнаружили, что в одной из квартир на первом этаже дома горит кровать. 

В квартире во время пожара находились три человека с признаками опьянения, но никто не пострадал. По предварительным данным, кровать загорелась из-за курения.

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