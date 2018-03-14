Поностальгируем? Два милых домика в советском стиле в Вильяндимаа

Помните советские дачки, еще не перестроенные в капитальные дома? Без особых удобств, на маленьких участках, они были полны милой романтики, по которой сейчас многие скучают. Портал Kodu нашел два поступивших в продажу объекта в виде буквы "А".
Деревня Интсу находится недалеко от Вильянди. Здесь продается дачка в виде буквы "А", каких было множество на просторах СССР.
Наличие такой дачи предполагает удивительную возможность отрешиться от суеты больших городов, от рабочих проблем, от благ цивилизации и пожить в первозданной тишине и покое. На участке нет электричества, а воду нужно носить из источника. Сейчас это считается абсолютной экзотикой.
Второй объект находится в поселке Мустла, недалеко от Выртсъярв. Это - бывшее кафе, которое продается вместе со всем оборудованием. Это предложение достаточно ценное, так как речь идет об архитектуре в стиле ретро.
К основному зданию пристроена просторная терраса.
В этом здании есть и вода, и электричество, однако строение считается бизнес-площадью, имеются лицензия и разрешение на деятельность. Можно ли перестроить кафе в загородный дом, неизвестно.