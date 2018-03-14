Более половины жителей Эстонии хотят стать предпринимателями

О занятии предпринимательством мечтают 52% жителей Эстонии, а целые 41% считают, что у них есть все необходимые для начала бизнеса навыки и знания. По сравнению с прошлыми годами это наиболее высокий показатель.

Согласно Глобальному исследованию Amway о предпринимательстве за 2018 год (Amway Global Entrepreneurship Report, AGER), предпринимательский дух жителей Эстонии постоянно растет. При определении уровня предприимчивости в расчет принимали желание стать предпринимателем, социальную поддержку или противодействие, а также знания и навыки, необходимые для начала бизнеса. Индекс предпринимательского духа жителей Эстонии (47) является средним по миру и выше среднего по Европе (42).

Занятие предпринимательством и перспектива быть самому себе работодателем с каждым годом становятся в Эстонии все популярнее, причем тенденция роста в этой связи, очевидно, продолжится и в будущем. Если в 2015 году предпринимателями хотели стать 46% жителей Эстонии, а в 2016 году 49%, то в этом году данный показатель вновь повысился на 3%. Желание жителей Эстонии стать предпринимателями на 11% выше, чем в среднем в странах Европы и превышает среднее значение по миру (49%).

Наиболее высокий предпринимательский дух в мире демонстрируют страны Азии, где в последние годы особенно сильны экономика и технологические возможности, и многие предприятия расширяются именно за счет азиатских рынков. Наиболее высоким рейтингом обладает Вьетнам (84), за которым следуют Индия (81), Китай (80) и Малайзия (72). Больше всего людей хотят стать предпринимателями именно в этих странах: на первом месте Вьетнам, где целых 92% жителей хотели бы заниматься предпринимательством, а следует за ним Индия, где работодателями самими себе желают быть 91% населения. Из 44 охваченных исследованием стран Эстония расположилась ровно посередине – на 22 позиции.

«Согласно результатам Amway Global Entrepreneurship Report, 68% жителей страны считают важным то, что Эстония является технологически развитым государством – это упрощает занятия предпринимательством. 62% ответивших довольны нашей системой образования, которая учит людей навыкам, необходимым для начала своего бизнеса»», – прокомментировал профессор предпринимательства Тартуского университета Тынис Метс, ознакомившись со свежим исследованием, отметив, что связанное с предпринимательством образование в Эстонии становится все лучше, и что предоставленная в этой связи оценка жителей страны является одной из наиболее высоких в Европе, следуя за Швейцарией и находясь на одном уровне со Швецией и Ирландией.

Жители Эстонии достаточно уверены в том, что семьи и друзья поддержат их, если они захотят стать работодателями самим себе (87% ответивших). 78% жителей страны готовы использовать свое свободное время для того, чтобы разработать коммерческую идею, а 64% из них уверены в том, что разработка такой идеи будет успешной.

Выяснилось, при начале своего бизнеса больше всего в поддержке жители Эстонии нуждаются в том, что касается налогов и регулирования (22% респондентов), а также в поиске финансирования для воплощения бизнес-идеи (20% респондентов).