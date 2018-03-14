Новый принцип работы банков Эстонии вызвал возмущения

«Эстонские банки взяли очевидный курс по уменьшению процента нерезидентов», - передает Äripäev слова предпринимателя Аллана Мартинсона. По его словам, некоторые из причин такого решения банков вполне объяснимы, но все же возникают проблемы. «В принципе все однообразно попадают под одно правило, несмотря на прошлое фирм», - сказал он.