Новый принцип работы банков Эстонии вызвал возмущения
14 марта 2018 г., 10:16
У иностранных инвесторов почти нет возможности вкладывать деньги в Эстонию, говорят местные предприниматели.
«Эстонские банки взяли очевидный курс по уменьшению процента нерезидентов», - передает Äripäev слова предпринимателя Аллана Мартинсона. По его словам, некоторые из причин такого решения банков вполне объяснимы, но все же возникают проблемы. «В принципе все однообразно попадают под одно правило, несмотря на прошлое фирм», - сказал он.
Член правления Arsenal Center OÜ Ааду Оя говорит, что об инвестициях в Эстонию нерезидентов вообще больше нельзя говорить. «По нашему опыту, невозможно что-то сделать даже внутри одной банковской группы, например, в Таллинне и Риге», - говорит он.
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