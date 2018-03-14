среда, 14 марта 2018 г.
"Неверно распространять на всех людей свою личную готовность терпеть шлепки по ягодицам и обращение «милочка»" Аэт Куузик
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Еще один российский спортсмен дисквалифицирован за допинг

Еще один российский спортсмен дисквалифицирован за допинг

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP/Scanpix

Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало велогонщика Сергея Киселёва.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Сергея Киселёва на четыре года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 11 октября 2017 года», — говорится в сообщении на официальном сайте РУСАДА.

B прошлом году 34-летний Киселёв, мастер спорта России по велоспорту на шоссе из Воронежа, занял 36-е место в гонке «Пять колец Москвы».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ