Еще один российский спортсмен дисквалифицирован за допинг
14 марта 2018 г., 12:00
Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало велогонщика Сергея Киселёва.
«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсмена Сергея Киселёва на четыре года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 11 октября 2017 года», — говорится в сообщении на официальном сайте РУСАДА.
B прошлом году 34-летний Киселёв, мастер спорта России по велоспорту на шоссе из Воронежа, занял 36-е место в гонке «Пять колец Москвы».