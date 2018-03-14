Полиция: незаконное использование ракеты красного цвета равняется ложному вызову

Руководитель Нарвского кордона Райво Метсма сказал, что на проверку случаев, связанных с незаконным использованием сигнальной ракеты красного цвета, впустую уходят ценные ресурсы полиции и погранохраны, и использовать такие ракеты в развлекательных целях запрещено.

"Поисково-спасательная команда, получив сообщение о красной сигнальной ракете, реагируют на вызов незамедлительно, предполагая, что жизни людей могут находиться в опасности. Реагирование на ложный вызов — это время и ресурс, потраченные зря. Запускать красные ракеты забавы ради — крайне безответственно, так как из-за такого ложного вызова людям, которые на самом деле оказались в опасной ситуации, возможно придется дольше ждать помощи", - сказал Метсма, добавив, что на обслуживание одного такого ложного вызова могут уйти тысячи евро.

Вечером 11 марта с пляжа Нарва-Йыэсуу была запущена сигнальная ракета красного цвета. По словам очевидцев, ракету запустили двое взрослых, с которыми было трое детей. Компания вскоре покинула место происшествия. На сигнал красной ракеты отреагировал автомобильный патруль Нарвского кордона. Пограничники убедились в том, что опасность, о которой должна сигнализировать красная ракета, отсутствует. Людей, соответствующих описанию, на пляже или в окрестностях обнаружено не было.