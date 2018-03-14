Украинский спорт бунтует против решения политиков бойкотировать Россию

Популярный украинский биатлонный сайт, который был неофициальным ресурсом Федерации биатлона Украины (ФБУ) был закрыт администратором в знак протеста против решения министерства спорта страны о бойкоте соревнований в России.

«Патриотизм в Украине перестал соответствовать своему определению. Патриоты теперь не те, кто мыслят и пытаются сделать что-то на благо государства, а те, кто громче всех кричат «Москаляку на гілляку».

Скриншот сайта федерации биатлона Украины ФОТО: www.biathlon.com.ua

Президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев прокомментировал решение министерства спорта страны бойкотировать все соревнования на территории России.

"Это такая извращенная политика – кто наперегонки быстрее примет более идиотское решение. Мы уже обогнали древних людей по своей идиотичности, те останавливали войны ради спортивных соревнований.

Нынешние украинские политики все делают наоборот – более уродливых решений я пока в своей жизни не видел. И такие решения спускаются сверху – от литовцев, американцев, которых нам навязали и которые занимают руководящие кресла в высоких кабинетах.

Через два месяца в Каспийске чемпионат Европы по борьбе? Не поедем, какой-то Джон за нас решил, и мы не поедем. А то, что на подготовку потрачены миллионы, это никого не интересует. Кто за это ответит? Видите ли, непатриотично участвовать в соревнованиях в России. А поднять в России на пьедестале флаг Украины, это что, не патриотично?