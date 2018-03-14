среда, 14 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • 70-летний извращенец из Латвии: «Хочу юную девочку 13-15-лет для классного секса»

70-летний извращенец из Латвии: «Хочу юную девочку 13-15-лет для классного секса»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Педофил. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Курземский окружной суд в Талси приговорил к условному лишению свободы на один год пенсионера за побуждение малолетних девочек к сексуальным действиям, свидетельствует общественно доступное решение суда.

Суд утвердил заключенное соглашение между прокурором и обвиняемым, а именно -лишение свободы на один год условно, с испытательным сроком также на один год.

В решении сказано, что мужчина 1948 года рождения в мае прошлого года со своего мобильного телефона переписывался с 13-летней девочкой. Обвиняемый в переписке задавал вопросы интимного характера о ее сексуальном опыте. Мужчина выяснил, что девочка еще девственница и предлагал встретиться, чтобы вступить с ним в половую связь.

Он утверждал, что у него есть опыт сексуальных отношений с несовершеннолетними и он не насильник. Также он сообщил, что девочка не забеременеет и не почувствует боли.

Следователи выяснили, что обвиняемый разместил на интернет-портале объявление с текстом: «Ищу девочку 12-15 лет для милых игр». Для связи он оставил свой мобильный номер. Также мужчина разместил еще одно объявление с текстом: «Хочу юную 13-15-летнюю девочку для классного секса, если что, могу быть спонсором. Может, кто-то из Талси?».

Также обвиняемый вел переписку с 13-летней девочкой по имени Лаура. Мужчина в переписке с ней задавал вопросы интимного характера о ее сексуальном опыте. Он выяснил, что ей 12 лет, и она готова за плату вступить с ним в половую связь.

Мужчина в сообщениях утверждал, что у него была связь с 13-летней девочкой, и предлагал 50 евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ