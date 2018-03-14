В Пыхья-Таллинне построят новый социальный центр

«В Хааберсти проведена большая работа – социальный центр существенно расширился, стало больше кружков и различных услуг. В результате посетителей стало гораздо больше. Увиденное произвело на нас большое впечатление, хочу поблагодарить старейшину Хааберсти Марека Юргенсона и заведующую центром Рутть Ояталу за то, что они подробно рассказали нам о работе данного соцучреждения. При строительстве нового социального центра в Пыхья-Таллинне мы обязательно учтем опыт соседей и сделаем все, чтобы предложить жителям нашего района качественнные и современные услуги», - сказал Раймонд Кальюлайд.

Нынешние помещения пыхья-таллиннского социального центра тесные и амортизированые. На сегодняшний день принято решение о том, что центр переедет на улицу Сыле, в помещения бывшего Департамента гражданства и миграции, которые будут основательно перестроены. Проектировочные работы уже ведутся.