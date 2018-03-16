Премиум-лига: какие сюрпризы преподнесет загнанный в угол «Пайде» лидеру чемпионата, нарвскому «Трансу»?
16 марта 2018 г., 17:00
В IV туре чемпионата Эстонии «Пайде» сенсационно сыграл вничью с «Вапрусом», а «Транс» вымучил победу над таллиннским «Калевом».
Подопечные Вячеслава Заховайко перед сезоном настраивались на борьбу за возможную путевку в еврокубки, но после ничьей с «Левадией» смотрелись крайне неубедительно в матче с «Флорой» и особенно с «Вапрусом».
«Транс» наоборот взял все свои очки и занимает третье место в таблице.
Сможет ли «Пайде» преодолеть свой кризис, а «Транс» сделать убедительную заявку на возвращение в элиту эстонского футбола.
Смотрите прямую трансляцию в пятницу, 16 марта, в 19.30.