Игрушки, одежда и косметика: на рынке Эстонии обнаружены десятки опасных товаров

Одно из основных прав потребителя — требовать и получать безопасные для жизни, здоровья и имущества товары. Учреждения по надзору за качеством товара стран-членов ЕС обмениваются информацией через систему RAPEX (система оперативного оповещения об опасных потребительских товарах), чтобы воспрепятствовать распространению опасного товара на внутреннем рынке и как можно быстрее устранить его.

Подготовленный Европейской комиссией отчет за 2017 год демонстрирует, что в странах-членах ЕС в прошлом году было 2201 сообщений об опасных товарах. Больше всего сообщений поступало в следующих категориях: игрушки (29 процентов), механические транспортные средства (20 процентов), одежда/текстильные изделия/модные украшения (12 процентов), электрические инструменты и устройства (6 процентов) и товары по уходу за детьми (5 процентов).

На эстонском рынке, на основании поступивших из других стран сообщений, были обнаружены 124 товара, из которых 103 относились к механическим транспортным средствам, 8 — к товарам по уходе за детьми, 6 — к игрушкам и 7 — к другим категориям товаров. Все опасные товары были устранены с рынка.

Переданные Эстонией сообщения годами остаются стабильными — около 20-25 товаров в год. В 2017 году Эстония через RAPEX сообщила о 24 обнаруженных на нашем рынке опасных товарах: 9 сообщений об одежде и обуви, 8 сообщений о косметических средствах, 5 сообщений об игрушках и 2 сообщений о модных украшениях.