В Эстонии протестировали сверхскоростной интернет 5G

Скорость передачи данных во время теста достигла 1,8 Гбит/с, это в разы быстрее, чем средняя скорость в сети 4G, которая составляет около 80-150 Мбит/с. В тесте использовался первый в мире домашний 5G-рутер, представленный ранее на всемирной выставке в Барселоне, его частота составила 3,5 Ггц.