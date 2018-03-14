В Эстонии протестировали сверхскоростной интернет 5G

Китайский технологический гигант Huawei сегодня в представительстве Elisa протестировал находящуюся в разработке сеть будущего 5G, пишет Postimees.
Скорость передачи данных во время теста достигла 1,8 Гбит/с, это в разы быстрее, чем средняя скорость в сети 4G, которая составляет около 80-150 Мбит/с. В тесте использовался первый в мире домашний 5G-рутер, представленный ранее на всемирной выставке в Барселоне, его частота составила 3,5 Ггц.
По словам руководителя технологического отдела Elisa Тоомаса Полли, 5G - это совершенно новая технология, требующая услуг и устройств, которые для клиентов пока недоступны, но станут доступными в ближайшие годы.
Полли добавил, что первые коммерческие сети 5G нового типа станут доступны уже со следующего года, устройства, использующие 5G, очевидно, появятся к концу следующего года.