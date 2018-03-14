Фото: как обустроить застекленный балкон

Застекленный балкон в городской квартире имеет большой потенциал. Как его раскрыть и во что превратить дополнительные метры, показываем на примерах проектов российских дизайнеров.

Кинозал

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если места в гостиной не хватает, почему бы не перенести ТВ-зону на балкон? Вам понадобятся удобный диван или пуфы, небольшой столик и, конечно же, телевизор. А плотные римские шторы защитят экран от солнечных бликов.

Зона отдыха

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Кальянная комната или зона отдыха на балконе — запросто! Для этого подойдет брутальный стиль лофт, в котором можно смешать дизайнерскую мебель и винтажные аксессуары. Останется только сесть и расслабиться.

Кабинет

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Небольшой балкон идеален для размещения рабочего места: много света, можно уединиться, да и мест для хранения достаточно. Если позволяют квадратные метры, обустройте еще и место для отдыха, чтобы выпить кофе в перерывах между работой.

Место для чтения

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Как приятно завернуться в теплый плед, сесть на мягкие подушки с чашкой чая и любимой книжкой — на застекленном балконе мечты станут реальностью. Вместо диванчика или кресла можно использовать деревянную скамью или сундук — но тогда не забудьте про небольшой мягкий матрасик.

Барная стойка

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru