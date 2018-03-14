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Прокуратура требует оставить под стражей подозреваемого в тяжком преступлении на сексуальной почве

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Микк.

ФОТО: Lääne prefektuur

Прокуратура ходатайствует о продлении срока ареста подозреваемого в тяжком преступлении на сексуальной почве 25-летнего Микка, передает Pärnu Postimees.

«Досудебное расследование продолжается и, поскольку основание для ареста - риск совершения очередных преступлений -, по оценке прокуратуры, по-прежнему имеет место, прокурор планирует подать в суд просьбу о продлении срока действия ордера на арест», - говорит советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.

15 января в 22.20 в Центр тревоги поступило сообщение о движущемся в направлении Тыстамаа автомобиле Opel, за рулем которого находился 25-летний мужчина и где могла также находиться женщина, которая могла быть жертвой преступления. Об этом сообщила знакомая женщины. 

Получив эту информацию, полицейский патруль выехал на поиски автомобиля и нашел его в районе Валгеранна. При приближении полицейских Opel на большой скорости скрылся. Вновь машину Микка патрульные обнаружили в 23.30 на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Она направлялась в сторону Икла. Для остановки автомобиля полиция включила проблесковые маячки, но водитель лишь прибавил скорость и попытался оторваться. Полиции удалось остановить его около 23.55 в волости Хяэдемеэсте на парковке неподалеку от второстепенной дороги. 

Полицейские заблокировали путь для машины Микка, но забыли поставить свой автомобиль на ручник, вследствие чего полицейская машина провалилась передней частью в канаву. Находившийся за рулем Opel мужчина тем временем вышел из автомобиля и бросился в лес, полицейские кинулись за ним, но ночные поиски не принесли результатов. В машине находилась 20-летняя женщина, скорая доставила ее в больницу.

Микк был задержан 16 января в 17.45 в Пярну на улице Яннсена. При появлении полицейских Микк попытался от них сбежать.

Мужчина подозревается в насилии в близких отношениях и в преступлении на сексуальной почве. В отношении него начато уголовное производство, которое ведет Ляэнеская окружная прокуратура.

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