Видео: в Америке будут за один день строить напечатанные на 3D-принтере дома за 4000 долларов

Печатает одноэтажные дома площадью 55-75 кв. м специально разработанный мобильный принтер Vulcan, который может работать с раствором, несмотря на перебои с электроэнергией и без постоянной подачи воды. Технологию разработала компания ICON, а в ее претворении в жизнь помогает благотворительная организация New Story. В США первый дом по такой технологии построили в Остине, штат Техас. Но в New Story обещают сделать упор на бедные районы стран Южной Америки.

Основатель ICON Джейсон Баллард говорит, что печать домов предоставляет целый ряд преимуществ: бетонные конструкции хорошо сохраняют тепло, при строительстве практически нет отходов, а кроме того, можно строить быстро, разнообразно и на порядок дешевле. Последнее, впрочем, оценка, к которой можно будет приблизиться при промышленном производстве принтеров Vulcan.

Самый крупный благотворительный проект в настоящее время планируется в Сальвадоре: New Story собирает деньги на то, чтобы возвести целый квартал из сотни домов. По плану, первые семьи смогут заселиться в них в третьем квартале 2019 года.