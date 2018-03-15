четверг, 15 марта 2018 г.
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  • Видео: в Америке будут за один день строить напечатанные на 3D-принтере дома за 4000 долларов

Видео: в Америке будут за один день строить напечатанные на 3D-принтере дома за 4000 долларов

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Создатели сверхдешевого дома, который за один день печатают на 3D-принтере, получили разрешение на строительство в США - первое для подобных структур, сообщает Realty.newsru.com со ссылкой на Inhabitat. При этом стоить новый дом при массовой печати будет всего 4000 долларов, уверяют конструкторы - примерно в 10 раз дешевле, чем при традиционном строительстве.

Печатает одноэтажные дома площадью 55-75 кв. м специально разработанный мобильный принтер Vulcan, который может работать с раствором, несмотря на перебои с электроэнергией и без постоянной подачи воды. Технологию разработала компания ICON, а в ее претворении в жизнь помогает благотворительная организация New Story. В США первый дом по такой технологии построили в Остине, штат Техас. Но в New Story обещают сделать упор на бедные районы стран Южной Америки.

Основатель ICON Джейсон Баллард говорит, что печать домов предоставляет целый ряд преимуществ: бетонные конструкции хорошо сохраняют тепло, при строительстве практически нет отходов, а кроме того, можно строить быстро, разнообразно и на порядок дешевле. Последнее, впрочем, оценка, к которой можно будет приблизиться при промышленном производстве принтеров Vulcan.

Самый крупный благотворительный проект в настоящее время планируется в Сальвадоре: New Story собирает деньги на то, чтобы возвести целый квартал из сотни домов. По плану, первые семьи смогут заселиться в них в третьем квартале 2019 года.

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