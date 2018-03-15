Галерея: квартиры в старых домах тоже высоко ценятся, но при одном условии

Реновация удваивает стоимость квартиры в доме эстонского времени. ФОТО: Peeter Uustal

Кроме цены, местоположения, площади, этажа и возможности парковки на стоимость квартиры также влияет и время постройки дома.

«Покупателей очаровывает историческая и уютная атмосфера дома, они высоко ценят просторные комнаты, высокие потолки и большие окна », - сказала Эгле Сельге, член Эстонской палаты маклеров.

Одним из критериев является чистота стиля

Толстые стены каменных домов эстонского времени обеспечивают хорошую звукоизоляцию, а значит, большую уединенность, отмечают покупатели. Такие дома обычно имеют собственные зеленые дворы и хорошую возможность для парковки.

Михкель Элисте, профессиональный оценщик и аналитик Arco Vara, считает, что феномен жилых домов эстонского времени заключается прежде всего в их местонахождении. «Как правило, квартиры в домах, построенных до 1939 года, высоко ценятся, потому что они расположены в основном недалеко от Старого города», - сказал он.

Для потенциальных покупателей важно, чтобы такая квартира была приближена к оригиналу и максимально соответствовала тому времени.

«Если квартира отремонтирована, учитывается не только увеличение уровня энергоэффективности, но и сохранение стиля», - отметил маклер 1Partner Kinnisvara Маргус Сууманн.

По его словам, национальность покупателя тоже играет большую роль: квартиры в исторических домах больше привлекают эстонцев.

Ухоженный старый дом с современными удобствами

«Мне кажется, что людям нравится стиль 1930-х годов, - сказал Сууманн. - Важно, чтобы это был хорошо сохранившийся оригинал».

Как добавил Ингмар Саксинг, член правления LVM Kinnisvara, центральную роль при выборе объекта для покупки играют архитектурные особенности и качество строительства того времени. При этом на сегодняшнем рынке недвижимости от этих квартир все-таки ждут более современных решений.

«Печное отопление – это стильно, но если нет альтернативного, нет смысла и в стиле», - сказал Сууманн.

Двери и окна всегда можно восстановить в соответствии с современными требованиями. Реставрация старых многоквартирных домов делается по более или менее одинаковым критериям: интерьер жилого помещения должен соответствовать эстонскому времени и быть хорошо ухоженным. Однако если условия жизни в нем такие же, как в 1930-х годах, то интерес покупателей быстро проходит.

Житель Таллинна Пеэтер Уустал купил квартиру в доме начала XX века на Теллискиви с целью сдавать ее внаем. «Поскольку мы искали объект для сдачи внаем, главными критериями было: месторасположение недалеко от центра, близость общественного транспорта и разумная цена. Так как квартира была в жутком состоянии, то она досталась нам буквально за копейки. После капитального ремонта ее стоимость удвоилась», - рассказал Уустал.