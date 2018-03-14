среда, 14 марта 2018 г.
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  • В Эстонии могут перестать делать всем новорожденным прививки от туберкулеза

В Эстонии могут перестать делать всем новорожденным прививки от туберкулеза

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Гораздо большей проблемой является не отказ от вакцинации, а перенос вакцинации на потом. Фото иллюстративное

ФОТО: PantherMedia / Scanpix / Andriy Popov

Эстонские эксперты рассматривают возможность отказаться от прививки против туберкулеза для всех новорожденных и вакцинировать только детей, входящих в группу риска.

Советник отдела здоровья народонаселения Кярт Сыбер отметила, что необходимо рассмотреть все аргументы за и против, передает Rus.ERR. "Это, конечно, не является сферой компетентности чиновников, но мы обратились к профессиональным ассоциациям, чтобы они рассмотрели этот вопрос", – сказала она.

От универсальной вакцины против туберкулеза отказались 14 стран, в том числе в большей части Западной Европы, и это не повлекло за собой роста заболеваемости.

Комиссия при Министерстве социальных дел в следующий раз соберется для обсуждения этой темы в апреле. 

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