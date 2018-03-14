В Эстонии могут перестать делать всем новорожденным прививки от туберкулеза

Советник отдела здоровья народонаселения Кярт Сыбер отметила, что необходимо рассмотреть все аргументы за и против, передает Rus.ERR. "Это, конечно, не является сферой компетентности чиновников, но мы обратились к профессиональным ассоциациям, чтобы они рассмотрели этот вопрос", – сказала она.

От универсальной вакцины против туберкулеза отказались 14 стран, в том числе в большей части Западной Европы, и это не повлекло за собой роста заболеваемости.