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Эдвард Лукас: реакция британского правительства на отравление Скрипаля определит будущее страны

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Эдвард Лукас.

ФОТО: Albert Truuv??rt /Scanpix//

Реакция правительства на химическую атаку в Солсбери определит будущее Великобритании на последующее поколение. Маргарет Тэтчер в 1982 году могла бы проигнорировать захват Фолклендских островов Аргентиной и согласиться на дипломатическое решение, позволяющее сохранить лицо.

Вместо этого премьер-министр сделала выбор в пользу рискованной, но успешной военной операции, которая завершилась полной победой. Она символизировала восстановление страны после хаоса и слабости прошлого десятилетия. Она изменила не только самочувствие Великобритании, но и отношение мира к Великобритании.

Небрежное и безжалостное отравление бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери обладает похожим значением. Великобритания проигнорировала прошлые провокации, особенно отравление радиоактивным полонием перебежчика из российских служб безопасности Александра Литвиненко, который помогал британской разведке расследовать связи Кремля с организованной преступностью. Государство проигнорировало убийство эксперта по связанному с Россией отмыванию денег, офицера внешней разведки MI6 Гарета Уильямса. Его гниющий труп нашли связанным в ванне в лондонском тайнике MI6: на жаргоне разведки это было умело совершенное тайное убийство.

Великобритания также проигнорировала потоки грязных российских денег через свой рынок недвижимости и финансовую систему: не случайно, поскольку часть наличных денег поступала в политическую систему.

Самодовольство и высокомерие омрачили престиж Великобритании за границей, но не уничтожили его. Соединенное Королевство по-прежнему обладает весом в качестве ядерной державы и постоянного члена Совета безопасности ООН — его роль даже может быть важнее, чем осознают многие люди на родине. Роль Великобритании в возобновившейся территориальной обороне НАТО является особенно важной, и не только в виде ограниченного военного присутствия в Эстонии, но и в составе сил быстрого реагирования альянса, целью которых является укрепление западного присутствия в случае кризиса.

Но сейчас на весу репутация Великобритании. Солсберийский вопрос — намерено ли это государство себя защищать — содержит больше вреда, чем предстоящие проблемы с Брекзитом или урезание оборонного бюджета. Еще хуже страусиной позиции последних лет – отказа признавать, что Россия является враждебным государством — новый смирившийся с поражением нигилизм, который выражает колумнист Питер Хитченс. Зачем, спросил он 11 марта в газете Mail on Sunday, играть в эту «агрессивную, затратную и опасную игру против людей, которые гораздо более жестоки, чем то, на что мы когда-либо решились бы?» Он уверен, что Великобритания, поддержав расширение НАТО и ЕС, подстегнула Россию к новой холодной войне.

Хитченс, мой друг, как и значительная часть населения, чувствовал, что их не достигло ничего из экономической и политической выгоды от членства в ЕС, они также могут считать, что не извлекают никакой пользы в плане безопасности от нашей роли в НАТО. Россия напрямую не угрожает Великобритании, зачем нам рисковать дракой с ней? Коротко говоря, Великобритании следует бросить страны Центральной и Восточной Европы на произвол силовой политики крупных государств.

Проблема этого подхода в надежде, что угроза, которую Россия представляет для Великобритании, не достигнет наших берегов, если мы только избавимся от своих обязательств на материке. Это теория, испытание которой в реальности я страстно хотел бы никогда не увидеть. На мой взгляд, гораздо вероятнее, что изолированная, нейтральная и оставшаяся без друзей Великобритания стала бы гораздо более легкой мишенью для экономической, политической и военной агрессии России.

* * *

Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).

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