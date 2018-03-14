среда, 14 марта 2018 г.
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  • До и после: как пятидесятилетний дом изменился до неузнаваемости

До и после: как пятидесятилетний дом изменился до неузнаваемости

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ФОТО: sopocottage.com

Построенный в 60-х годах прошлого века дом изменился и изнутри, и снаружи, пишет портал Kodu со ссылкой на sopocottage.com. Скромному жилищу придали шик и блеск. К сожалению, неизвестно, где находится дом, но мы подозреваем, что в США.

Сначала отремонтировали подуставший от времени, ветров и дождей фасад. Работы было много, но в результате скромный старый фасад стал веселым и гостеприимным. 

Дом после реновации.

ФОТО: sopocottage.com

Были восстановлены каменное крыльцо и крыша. Над входной дверью построили навес, установили новые окна и двери. Кроме того, что фасад выкрасили в светло-голубой цвет, рамы в белый, а ставни в темно-синий, под окнами установили ящики для цветов, которые наполнили ярко цветущими растениями. 

Гостиная до ремонта.

ФОТО: sopocottage.com

Новая гостиная в деревенском стиле получилась светлой. Вообще в доме старое встретилось с новым, и интерьеры выглядят достаточно органично и привлекательно.  

Гостиная после ремонта.

ФОТО: sopocottage.com

Результат ремонта говорит сам за себя. 

До и после.

ФОТО: sopocottage.com

Подробности о преображении дома можно узнать ЗДЕСЬ.

Кухня до и после.

ФОТО: sopocottage.com

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