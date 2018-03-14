До и после: как пятидесятилетний дом изменился до неузнаваемости

Сначала отремонтировали подуставший от времени, ветров и дождей фасад. Работы было много, но в результате скромный старый фасад стал веселым и гостеприимным.

Дом после реновации. ФОТО: sopocottage.com

Были восстановлены каменное крыльцо и крыша. Над входной дверью построили навес, установили новые окна и двери. Кроме того, что фасад выкрасили в светло-голубой цвет, рамы в белый, а ставни в темно-синий, под окнами установили ящики для цветов, которые наполнили ярко цветущими растениями.

Гостиная до ремонта. ФОТО: sopocottage.com

Новая гостиная в деревенском стиле получилась светлой. Вообще в доме старое встретилось с новым, и интерьеры выглядят достаточно органично и привлекательно.

Гостиная после ремонта. ФОТО: sopocottage.com

Результат ремонта говорит сам за себя.

До и после. ФОТО: sopocottage.com

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