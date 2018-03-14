Православные активисты выступили против отпевания Табакова, пригрозив священникам судом

Православные активисты намерены добиваться отмены отпевания актера Олега Табакова, умершего 12 марта после долгой болезни. Об этом пишет "Независимая газета" со ссылкой на заявление представителей православного общественного движения (ПОД) "Божья воля".
Они называют почившего актера "богохульником" и намерены добиваться от представителей РПЦ не совершать над ним обряда. Правда, в благочинии РПЦ послание пока не получили, передает Newsru.
О намерении активистов сообщила ранее лидер движения, бывшая соратница Дмитрия Цорионова (Энтео) Мила Одегова (Людмила Есипенко). В день смерти Табакова она сделала запись на своей странице в Facebook: "Сегодня скончался богохульник Олег Табаков. Скончался, к сожалению, без покаяния. ПОД "Божья воля" завтра отнесет заявление высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту Истринскому, управляющему Центральным викариатством г. Москвы, с просьбой о неотпевании богохульника Табакова. В том случае, если богохульника Табакова кто-то посмеет отпеть, мы подадим на этого священника в церковный суд с целью наложения на него канонического прещения".
В качестве причин такой позиции Одегова привела ряд спектаклей, поставленных на сцене МХТ им. Чехова, который возглавлял Табаков. Речь идет о спектаклях "Идеальный муж" и "Карамазовы", режиссером которых является Константин Богомолов.
Спектакль "Идеальный муж" члены движения "Божья воля" посещали в 2013 году "и лично убедились в кощунственном характере этого спектакля". В частности, по словам Одеговой, в нем "хулилось священство", таинства исповеди и святого причастия, а также распятие.
Одегова заявила, что этот спектакль идет на сцене МХТ уже более пяти лет. "Не знать о том, что на сцене руководимого Табаковым театра происходит такое безобразие, он не мог", - пишет она. Также, по ее словам, Табаков заявлял, что он "снимать довольно популярный спектакль "Идеальный муж", идущий в театре два-три раза в месяц, не намерен".