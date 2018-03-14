Православные активисты выступили против отпевания Табакова, пригрозив священникам судом

Они называют почившего актера "богохульником" и намерены добиваться от представителей РПЦ не совершать над ним обряда. Правда, в благочинии РПЦ послание пока не получили, передает Newsru.

О намерении активистов сообщила ранее лидер движения, бывшая соратница Дмитрия Цорионова (Энтео) Мила Одегова (Людмила Есипенко). В день смерти Табакова она сделала запись на своей странице в Facebook: "Сегодня скончался богохульник Олег Табаков. Скончался, к сожалению, без покаяния. ПОД "Божья воля" завтра отнесет заявление высокопреосвященнейшему Арсению, митрополиту Истринскому, управляющему Центральным викариатством г. Москвы, с просьбой о неотпевании богохульника Табакова. В том случае, если богохульника Табакова кто-то посмеет отпеть, мы подадим на этого священника в церковный суд с целью наложения на него канонического прещения".

В качестве причин такой позиции Одегова привела ряд спектаклей, поставленных на сцене МХТ им. Чехова, который возглавлял Табаков. Речь идет о спектаклях "Идеальный муж" и "Карамазовы", режиссером которых является Константин Богомолов.

Спектакль "Идеальный муж" члены движения "Божья воля" посещали в 2013 году "и лично убедились в кощунственном характере этого спектакля". В частности, по словам Одеговой, в нем "хулилось священство", таинства исповеди и святого причастия, а также распятие.