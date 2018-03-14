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В Эстонии можно взять в аренду Porsche: узнайте, сколько стоит такое удовольствие

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ФОТО: Porsche

Официальный представитель марки Porsche в Эстонии Auto 100 начал предлагать услугу аренды. Кроме обычных машин, клиентам предлагают взять напрокат разные версии автомобилей Porsche. Минимальный срок аренды – месяц, пишет Geenius.

Выбрать можно как из обычных кроссоверов Porsche Macan и седанов Panamera, так и спортивных 911-ых. Доступны как автомобили с жесткой крышей, так и кабриолеты.

К примеру, месячная аренда дизельного Porsche Macan обойдется как минимум в 1800 евро. Panamera с двигателем V6 будет стоить уже 2800 евро в месяц.

Особых ограничений нет

Если же вам хочется чего-то большего, то можете сесть за баранку 911 Turbo S  (412 кВт) и кабриолета 911 Turbo (383 кВт) за каких-то 3900 евро. Именно за такую сумму вы сможете наслаждаться этими автомобилями на протяжении месяца. Оба автомобиля можно купить. Первый продается за 136 000, а второй за 135 000 евро.

Стоимость аренды включает все страховки, обслуживание, зимние и летние шины, услугу помощи на дороге и налог с оборота.

Взять автомобиль в аренду может человек, которому уже исполнился 21 год. Обладателям первичных водительских прав данная услуга будет недоступна. Чтобы арендовать машину, придется также внести залог в 1000 евро.

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