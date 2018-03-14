"Если он умрет - вы сразу узнаете". Российский футбольный фанат пропал в тюрьмах Европы

20 февраля в Германии были задержаны двое фанатов «Спартака», направлявшихся на матч Лиги Европы в Бильбао. Оба, как предполагается, находились в розыске, инициированном британской и французской полицией по итогам беспорядков в Марселе перед матчем Евро-2016 между Россией и Англией.
Практически месяц о российских гражданах не было никакой информации, и лишь сегодня появились сообщения, что оба болельщика не только были переведены в тюрьму Марселя, но и предстали перед судом, публикует интервью с матерью одного из задержанных, Ириной Косовой, championat.com
"Информация о состоявшемся в Марселе суде – неправдивая, — говорит Ирина Косова, мать одного из обвиняемых французским правосудием, Павла Косова. — Даже адвокат ещё не добрался до места. Я только что переписывалась с ним — никто даже не знает, что Паше предъявлено. Я уже почти месяц не знаю, где он, как он. Ужас, что происходит, издевательство какое-то."
По словам матери обвиняемого россиянина, до поездки в Испанию проблем у сына с путешествиями по Европе не возникал, никаких намеков на розыск Павла Косова не было, по Европе он передвигался спокойно:
«Ничего не знал — это во-первых. Во-вторых, он ведь уже был в Словении на Лиге чемпионов, там никаких проблем не возникло. В Испанию, правда, взяли билеты через Германию. И вот 20 февраля в 19:04 Паша написал: «Я в Кёльне, жду пересадки». После этого связь пропала. Он не отвечал до середины следующего дня. А потом позвонили друзья, сказали, что сына задержали. С тех пор я не могу его найти».
Своего сына Ирина Косова пыталась найти и через российские дипломатические учреждения и официальные немецкие структуры в Германии
"Каждый день я звонила в Бонн, где Паша якобы находился. Что поразило: на звонки отвечал немецкий или французский автоответчик. То есть российский гражданин звонит в своё консульство, но может разговаривать только на иностранных языках, которые в нашей стране почти не изучают? Для кого тогда это консульство? Наконец-то с помощью друзей получилось дозвониться, но мне холодно ответили: «Ничего не знаем».
Так продолжалось четыре дня, пока в один момент я не выдержала, разрыдалась и стала чуть ли не кричать: «Вы вообще соображаете, а если у него проблемы со здоровьем, а если что-то случилось?» У Паши правда есть определённые проблемы с сердцем с детства. И знаете, что мне на это ответили: «Если умрёт – узнаете сразу! Но не переживайте, государство у нас правовое. Тюрьмы – как дом отдыха». То же мне правовое государство – задержали и всё, спрятали. Да, понимаю, он может даже быть виноватым, но вы хотя бы скажите – в чём?!
После моей истерики хотя бы перезвонил офицер безопасности Алексей Рыдченко и сказал имя Пашиной переводчицы. Ещё пожаловался, что немцы им ничего не говорят, что сложно информацию выуживать. Но речь же о гражданине Российской Федерации, это ведь ваша работа. Я всё спрашивала: «Как же так, человека, как обезьянку, мотают по тюрьмам, не дают с домом связаться». А адвокат потом ответил: «Так всегда с русскими. Был бы американец — и позвонил бы, и бесплатного адвоката получил бы. Переводчица тоже была удивлена, что Пашины друзья её нашли, назвала номер дела и ответила: «Больше мне не звоните. Никогда». Тогда же внезапно выяснилось, что у Павла появился адвокат – Александр Мамедов. Платный, на минуточку. А чем платить-то, кто придумал платного адвоката? А мне ответили, мол, раз Паша ездит по Европе, значит, у него денег много. Ну, я думаю, ладно, пусть платный, лишь бы держали в курсе. Но информации больше не стало."
Единственная помощь от МИДа заключалась в том, что матери Косова все-таки позвонили из дипучреждения и сообщили, что сына перевели в другую тюрьму: "Мне позвонил тот самый Рыдченко и сказал, что Пашу перевели в другую тюрьму в Германию, в Оффенбург, ближе к Франции. Мы нашли номер телефона этой тюрьмы, а нам ответили: «Пишите запрос по почте». Да какой запрос по почте — он же неделю будет идти!
В общем, такое у нас консульство в Германии, так к русским относятся там. С французами намного проще взаимодействовать. Они вот недавно рассказали, что Пашу перевели в Прованс, а не в Марсель, там он готовится к суду."
По информации СМИ, Павлу Косову может грозить до 15 лет заключения: "Ну какие 15 лет, если самый большой срок за события в Марселе был двухлетним?! Может, за то, что у Паши написано на майке: «Я – русский»? Да, он красивый, русский мальчик — какой же ещё?! От кого ещё ждать помощи? От болельщиков «Спартака». Они собирают деньги на адвоката, потому что у меня таких сумм нет. Там суммы заоблачные, сотни тысяч рублей и даже больше."
В участие сына в памятном побоище с английскими фанатами в Марселе Ирина Косова не верит: "Да, он мог во Франции находиться. Но ведь они сами всё спровоцировали, сами британцы устроили этот бардак. И почему-то англичане отсидели максимум неделю, а наших до сих пор хватают по всей Европе. Может, и вы где-то проходили рядом, а потом вас арестуют?» Потому что русских считают бесправными. Я сама в это не верила, пока не столкнулась с этой ситуацией. Если бы я знала про полицию, заграничный паспорт ему порвала бы! Но, честно, он ведь не боец. Ни в каких группировках точно не состоял. Просто любит футбол, ездит на домашние матчи, на выездные. Он не какой-то там преступник, чтобы так с ним поступать. А что там было в Марселе – вы видели. Дрался весь город. И это точно не вина одного человека. Просто скажите матери, что с сыном! Я ведь правда уже не знаю, что делать и думать."