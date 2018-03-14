"Если он умрет - вы сразу узнаете". Российский футбольный фанат пропал в тюрьмах Европы

Практически месяц о российских гражданах не было никакой информации, и лишь сегодня появились сообщения, что оба болельщика не только были переведены в тюрьму Марселя, но и предстали перед судом, публикует интервью с матерью одного из задержанных, Ириной Косовой, championat.com

"Информация о состоявшемся в Марселе суде – неправдивая, — говорит Ирина Косова, мать одного из обвиняемых французским правосудием, Павла Косова. — Даже адвокат ещё не добрался до места. Я только что переписывалась с ним — никто даже не знает, что Паше предъявлено. Я уже почти месяц не знаю, где он, как он. Ужас, что происходит, издевательство какое-то."

По словам матери обвиняемого россиянина, до поездки в Испанию проблем у сына с путешествиями по Европе не возникал, никаких намеков на розыск Павла Косова не было, по Европе он передвигался спокойно:

«Ничего не знал — это во-первых. Во-вторых, он ведь уже был в Словении на Лиге чемпионов, там никаких проблем не возникло. В Испанию, правда, взяли билеты через Германию. И вот 20 февраля в 19:04 Паша написал: «Я в Кёльне, жду пересадки». После этого связь пропала. Он не отвечал до середины следующего дня. А потом позвонили друзья, сказали, что сына задержали. С тех пор я не могу его найти».

Своего сына Ирина Косова пыталась найти и через российские дипломатические учреждения и официальные немецкие структуры в Германии

"Каждый день я звонила в Бонн, где Паша якобы находился. Что поразило: на звонки отвечал немецкий или французский автоответчик. То есть российский гражданин звонит в своё консульство, но может разговаривать только на иностранных языках, которые в нашей стране почти не изучают? Для кого тогда это консульство? Наконец-то с помощью друзей получилось дозвониться, но мне холодно ответили: «Ничего не знаем».

Так продолжалось четыре дня, пока в один момент я не выдержала, разрыдалась и стала чуть ли не кричать: «Вы вообще соображаете, а если у него проблемы со здоровьем, а если что-то случилось?» У Паши правда есть определённые проблемы с сердцем с детства. И знаете, что мне на это ответили: «Если умрёт – узнаете сразу! Но не переживайте, государство у нас правовое. Тюрьмы – как дом отдыха». То же мне правовое государство – задержали и всё, спрятали. Да, понимаю, он может даже быть виноватым, но вы хотя бы скажите – в чём?!