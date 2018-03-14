Узнайте, как обстоят дела на рынке недвижимости в Таллинне

В прошлом году активность на рынке жилой недвижимости в Таллинне возросла – число сделок с жилыми помещениями выросло в годовом сравнении на 6,6% и достигло 9759.

Возросла активность на таллиннском рынке

Около 44% всех сделок с жилыми помещениями Эстонии совершены в Таллинне. Увеличилась доля новых квартир в сделках с недвижимостью, что ускоряет рост средней цены квартир. Цены новых квартир примерно на 20% выше средней цены. Активность на рынке была высокой и в последний квартал года – число сделок увеличилось на 6,9%, а средние цены жилых помещений - на 8,1%, достигнув отметки в 1826 евро за квадратный метр. Это на 18% выше средних цен на жилье в Вильнюсе и на 46% дороже, чем в Риге. При этом нетто-зарплата в Таллинне на треть выше, чем в Вильнюсе и Риге.

В этом году активный рынок в Таллинне, по-видимому, сохранится

В прошлом году в Таллинне было выдано 2732 разрешения на эксплуатацию жилых помещений, что на 21% больше, чем 2016 году. В этом году активность на таллиннском рынке жилой недвижимости, видимо, должна сохраниться: в прошлом году было выдано 4005 разрешений на строительство жилых помещений, из которых во второй половине года было начато строительство 1573.

Спрос на жилые помещения и их предложение в ближайшее время будут сбалансированы

Активность на рынке недвижимости повысилась, и, по нашим оценкам, рост строительных цен в ближайшее время продолжится. В то же время наблюдается большой спрос на жилье. Чувство уверенности потенциальных покупателей по поводу приобретения или строительства жилья в предстоящие 12 месяцев останется на высоком уровне. И хотя рост оборота жилищных кредитов замедлился, остаток по таким кредитам растет в постепенно ускоряющемся темпе – в прошлом году это было 6,7%.