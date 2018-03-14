Фото: мост до острова Сааремаа приобрел конкретные очертания

Предприниматели Райво Хейн и Райво Кютт проделали большую работу для проработки деталей плана строительства моста на Сааремаа: сейчас уже представлены технические характеристики моста, его стоимость, предварительные цены на билеты, а также планы по строительству второго моста — между Сааремаа и Хийумаа, пишет Postimees.
Трасса на мост Сааремаа будет начинаться на материке на территории старой рыбзавода в Виртсу, которая в основном состоит из неиспользуемой земли и старых превратившихся в развалины зданий, пишет основоположники идеи моста на посвященной островным мостам странице, которую открыли вчера. Протяженность трассы на земле должна быть несколько сотен километров.
Маршрут трассы проходит от порта Виртсу по направлению на север прежде всего по наиболее мелководной части моря, далее - параллельно с маршрутом паромов, пока не достигает острова Муху в нескольких километрах от нынешнего порта Куйвасту.
На острове Муху трасса начинается от нынешнего порта Куйвасту, а после соединяется с шоссе Куйвасту-Курессааре.
Ориентировочная стоимость моста достигает полумиллиарда евро, а если говорить точнее, строительные работы консольного моста будут стоить от 400 до 450 млн евро.
Помимо затрат на строительство инфраструктуры, эта сумма включает в себя и другие расходы, например, приобретение недвижимости и участков земли. Хотя некоторые расходы могут появиться заранее, все затраты распределили на период строительства 2022-2025 годов.
Согласно нынешним подсчетам, стоимость билета для автомобиля будет составлять 17 евро.
Смотрите в таблице, какие планируются цены на билеты!
Строительство моста между островом Сааремаа и материком — это только первый этап. Вторым этапом может стоять соединяющий два острова мост. «Во время второго этапа построим мост между Сааремаа и Хийумаа!» - говорят о своих планах разработчики. В то же время они уточняют, что строительство моста с Хийумаа зависит от результатов исследования.