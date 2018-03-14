Фото: мост до острова Сааремаа приобрел конкретные очертания

Трасса на мост Сааремаа будет начинаться на материке на территории старой рыбзавода в Виртсу, которая в основном состоит из неиспользуемой земли и старых превратившихся в развалины зданий, пишет основоположники идеи моста на посвященной островным мостам странице, которую открыли вчера. Протяженность трассы на земле должна быть несколько сотен километров.

Планируемый мост Сааремаа на карте. ФОТО: saartesillad.ee

Маршрут трассы проходит от порта Виртсу по направлению на север прежде всего по наиболее мелководной части моря, далее - параллельно с маршрутом паромов, пока не достигает острова Муху в нескольких километрах от нынешнего порта Куйвасту.

На острове Муху трасса начинается от нынешнего порта Куйвасту, а после соединяется с шоссе Куйвасту-Курессааре.

Чертеж моста. ФОТО: saartesillad.ee

Ориентировочная стоимость моста достигает полумиллиарда евро, а если говорить точнее, строительные работы консольного моста будут стоить от 400 до 450 млн евро.

Помимо затрат на строительство инфраструктуры, эта сумма включает в себя и другие расходы, например, приобретение недвижимости и участков земли. Хотя некоторые расходы могут появиться заранее, все затраты распределили на период строительства 2022-2025 годов.

Согласно нынешним подсчетам, стоимость билета для автомобиля будет составлять 17 евро.

Смотрите в таблице, какие планируются цены на билеты!