Полиция просит помощи очевидцев двух ДТП, произошедших в Таллинне

Патруль полиции проверил окрестности, но транспортное средство, которое могло быть причиной ДТП, обнаружено не было.

«В случае, если в ДТП не было пострадавших, либо был нанесен лишь материальный ущерб, но виновник ДТП не знает, кому нанесен ущерб, например, в случае совершения наезда на припаркованный автомобиль, в котором нет водителя, дорожный знак, столб, об этом следует сообщить на короткий номер 112 и действовать согласно указаниям сотрудника 112», - сказал руководитель аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа.

«Когда известны обе стороны и ясны обстоятельства ДТП, то и процесс возмещения ущерба пройдет быстрее. Если произошло ДТП и вы не знаете, как вести себя в такой ситуации, звоните на номер 112», - отметил он.

Для выяснения обстоятельств происшествия полиция просит помощи очевидцев ДТП, либо заметили в этом районе поврежденное транспортное средство.

Также полиция просит помощи свидетелей ДТП, которое произошло 13 марта в 7.40 утра на улице Эндла у центра "Кристийне" под виадуком, где столкнулись Škoda серебристого цвета и рейсовый автобус Scania.