В Эстонию прибыли еще 18 беженцев

На этой неделе в Эстонию в рамках миграционной программы ЕС прибыли из Турции по квоте три семьи беженцев из Сирии, в общей сложности 18 человек, сообщил BNS пресс-секретарь Министерства социальных дел.
В одной семье восемь человек — двое взрослых и шестеро несовершеннолетних детей. Семья направлена в центр размещения Вягева.
В другой семье мать и шестеро детей, в третьей семье трое взрослых, и они имеют отношение предыдущей семье. Обе семьи направлены в центр размещения Вао.
По словам пресс-секретаря Министерства социальных дел, у взрослых из трех прибывших по миграционной квоте семей различное образование - от начального до высшего.
В рамках миграционной программы ЕС к настоящему моменту в Эстонию перемещены 206 человек, в том числе 141 из Греции, 59 из Турции и шестеро из Италии. Все до настоящего времени перемещенные в Эстонию из Италии беженцы родом главным образом из Эритреи.
Среди прибывших в Эстонию по квоте беженцев 98 взрослых и 108 детей.
Из перемещенных в Эстонию по квоте беженцев не находятся в Эстонии 88 человек.