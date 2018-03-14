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В Эстонию прибыли еще 18 беженцев

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Беженцы. Фото иллюстративное.

ФОТО: Marcus Ericsson/TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

На этой неделе в Эстонию в рамках миграционной программы ЕС прибыли из Турции по квоте три семьи беженцев из Сирии, в общей сложности 18 человек, сообщил BNS пресс-секретарь Министерства социальных дел.

В одной семье восемь человек — двое взрослых и шестеро несовершеннолетних детей. Семья направлена в центр размещения Вягева.

В другой семье мать и шестеро детей, в третьей семье трое взрослых, и они имеют отношение предыдущей семье. Обе семьи направлены в центр размещения Вао.

По словам пресс-секретаря Министерства социальных дел, у взрослых из трех прибывших по миграционной квоте семей различное образование - от начального до высшего.

В рамках миграционной программы ЕС к настоящему моменту в Эстонию перемещены 206 человек, в том числе 141 из Греции, 59 из Турции и шестеро из Италии. Все до настоящего времени перемещенные в Эстонию из Италии беженцы родом главным образом из Эритреи.

Среди прибывших в Эстонию по квоте беженцев 98 взрослых и 108 детей.

Из перемещенных в Эстонию по квоте беженцев не находятся в Эстонии 88 человек.

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