Политика или допинг? Почему этап Кубка мира в России вызвал такие жарке споры?

Однако не все рассматривают Россию, как потенциальный источник опасности, как в спортивном, так и политическом плане: «Я спортсмен на сто процентов и использую все силы, чтобы показать свой потенциал в оставшихся гонках. Возможно, сейчас это важнее, чем когда-либо, потому что я так близок к победе в Кубке мира. Если бы я был на 50 процентов политиком и на 50 – спортсменом, то наверняка могло бы получиться так, что я был бы далеко внизу в итоговых протоколах, а Кубок мира в России проводился бы всё равно. Я недостаточно хорошо вник в суть дела, мне не хватает информации. Это наверняка звучит глупо, потому это важный вопрос для нашего спорта. Есть кто-то, кто больше заинтересован в том, чтобы тратить на это силы и время, но ко мне в данный момент это не относится. Всё потому, что у меня есть желание хорошо бежать на лыжах, но я очень рад за тех, кто подаёт голос и берёт на себя ответственность. Нам нужны такие громкие голоса, все не могут прятаться, как это делаю я. Решать, ехать ли в Россию, совершенно не моя тема, хотя у спортсменов и есть право голоса. Так что я считаю, что федерации должны обсудить и решить, хотят ли они предпринять какие-то совместные действия. А пока я думаю о себе и моих делах в ожидании того, что произойдёт», — приводит слова Бё Dagbladet.

Уле-Эйнар Бьорндален считает, что надо вести диалог, причем как на тему отмены этапа в Тюмени, так и о его проведении:

«Мы обсуждали это в течение нескольких месяцев, отсылали письма, сидели на встречах в IBU и пытались рассмотреть вопрос со всевозможных сторон. Мы, биатлонисты, были достаточно понятны в своей точке зрения. Пять-шесть стран были настроены против, много нейтральных и несколько стран, желающих там выступить.

Для меня бойкот – последнее средство, по мне лучше вести диалог. Если что-то возможно изменить без использования бойкота, это лучшее решение, я так считаю. В России должна измениться культура в отношении допинга, и мне трудно себе представить, что это можно изменить бойкотом. У русских по-прежнему нет одобренной антидопинговой программы. В этом вся загвоздка, и я считаю, что это ужасно, что они никак не могут наладить процесс. Мы оказываем так много давления, как только можем, чтобы всё заработало.

Что касается проб, то всё заберёт IBU и протестирует в Европе, так что я не беспокоюсь, что с ними может что-то произойти. Насчёт этого я абсолютно уверен», — цитирует Бьорндалена Dagbladet.

Лукас Хофер (Италия): «Я приеду в Тюмень и буду соревноваться против чистых спортсменов, чтобы доказать, что Россия – важная честь современного биатлона»

Российские спортивные чиновники никак ситуацию не комментируют, зато по всем каналам выступает главный оратор российского биатлона, Дмитрий Губерниев, призывающих отправиься в места, где солнце не светит, всех не желающих ехать в Россию биатлонистов. Это - эффектно, но неконструктивно: вместо того, чтобы попытаться наладить диалог, убедить, Россия утешается тем, что потери не самые критичные.

Но это неправильно. Биатлон – слишком маленький мирок, чтобы не обращать внимание на демарш сразу четырех (!) команд. И пускай Украина настроилась на свою политическую волну, остальные предъявляют вполне конкретную претензию.

Зарубежные биатлонисты и тренеры устали от бесконечных залетов российской команды. От ЭПО, отсутствия расследований и внятных объяснений. Недоверие копилось годами, а последние события вокруг Игр в Сочи и НЕприглашения в Корею почти всей команды только усугубили положение.

Конечно, в сборной России хватает чистых биатлонистов, которые далеки от допинга. Но гарантий, кроме слов, мы пока предъявить не можем. Как и не можем признать доклад Макларена и восстановить статус РУСАДА.