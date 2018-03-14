Расизм живет и дышит: каково быть черным?

В этом году главным «черным» фильмом года стала дебютная картина Джордана Пила «Прочь», номинированная на «Оскар» в категориях «лучший фильм», «лучшая мужская роль», «лучший режиссер» и выигравшая заветную статуэтку за лучший сценарий. Американские критики и зрители почти единогласно провозгласили фильм шедевром, ударившим по болевым точкам современного общества, невероятно захватывающим во всех отношениях. Получившая восторженные отзывы лента стала хитом проката — отбила свой скромный по голливудским меркам бюджет 4,5 миллиона более чем в 50 раз.

Превосходство белых — в оригинале «white supremacy» — жизненная философия, близкая идеям нацизма, согласно которой белые во всех отношениях превосходят людей других рас. Чернокожий режиссер Джордан Пил решил взглянуть на проблему с другой стороны и задался вопросом: что если белые расисты в глубине души отчаянно мечтают походить на тех, кого так яростно презирают и подавляют? А что если чахлые белые интеллигенты на самом деле хотели бы обладать выдающимися физическими данными и талантами черных? Возможно, исторически угнетенное сообщество на самом деле по многим критериям превосходит белое большинство? Этот не самый привычный взгляд на расизм Пил отразил в своей новой ленте, которая имела оглушительный успех во всем мире.

Главный герой ленты — чернокожий фотограф Крис, который живет в Нью-Йорке со своей белой девушкой Роуз. Она предлагает ему поехать на выходные к ее родителям, живущим в загородном поместье, однако если бы он знал истинную причину поездки, то немедленно бросился бы прочь.

Авторы фильма то рисуют глянцевый портрет богатых белых американских либералов, то отсылают к истории Олимпийских игр Третьего рейха, а в какой-то момент сосредотачиваются на теме работорговли и, надо признать, крайне остроумно переносят элементы далекой и отнюдь не гуманной эпохи в современность. Разумеется, новейшая история занимает в ленте особое место: не стоит забывать, какую волну расизма повлекло за собой избрание Трампа президентом США.

Центральная тема ленты — бесчеловечные операции над черными, отсылающие нас прямиком к нацистской Германии. Удушливый мирок главных героев — фактически Третий Рейх в миниатюре, а их полное пренебрежение к чужой жизни — главный монстр этого хоррора.

По признанию самого режиссера, это фильм о социальном страхе и гневе, которые испытывают аутсайдеры. Безумная ситуация, в которую оказался втянут главный герой, явно отсылает к временам, когда человека с темной кожей можно было купить на аукционе. А одна из наиболее зловещих сцен, когда герой сидит прикованный к креслу перед телевизором, может служить идеальной аллюзией на сегодняшние реалии: несвободу современного человека и манипуляции СМИ. Впрочем, для ленты Пила это было бы чересчур просто — режиссер предпочитает более завуалированные метафоры.

Однако как смотрится «Прочь» по другую сторону океана — у нас в Эстонии, где проблемы расизма отнюдь не на первом месте? На повестке дня акцизы на алкоголь и центристское правительство, хотя и собственное меньшинство имеется, правда не черное, но от того не менее «проблемное». Способны ли мы прочувствовать и воспринять историю о простом черном парне, оказавшемся в замке нацистов с аристократическими замашками, так, как она была задумана?

Скорее нет, чем да: чтобы разделить восторги американских зрителей, о черном комьюнити нужно знать не понаслышке или по крайней мере обладать высочайшим уровнем эмпатии, без этого многие образы фильма просто не вызовут должного отклика.

Особую популярность в интернете приобрела фраза «теперь ты в затопленном месте», произнесенная в фильме во время сеанса гипноза. Судя по живому отклику, который эта фраза получила в англоязычном сегменте интернета, примерно так и чувствует себя либеральная общественность Штатов после избрания Трампа. Однако, если рассматривать этот образ в более широком контексте, стоит признать, что наше общество — по сути такое же «затопленное место», просто затоплено оно проблемами несколько иного рода.