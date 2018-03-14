Финская АЭС станет вторым по дороговизне сооружением в мире

Стоимость "Олкилуото-3" за несколько лет выросла в три раза с 3 млрд евро. Если проект будет завершен в 2019 году, то финская АЭС обойдется дороже гостиницы Marina Bay Sands в Сингапуре за 4,5 млрд евро, штаб-квартиры Apple в Калифорнии за 4 млрд евро и стадиона "Санкт-Петербург", на который потратят меньше миллиарда.