Вот куда надо идти работать: смотрите, где зарплата выросла на 76 процентов

В прошлом году в секторе информации и коммуникации зарплата выросла больше, чем в банковском. Если в первом рост произошел на 10 процентов, во втором - на 7,5 процента. Но самый быстрый рост заработной платы в прошлом году произошел горной промышленности — на 11 процентов.

За десять лет самый большой рост зарплаты зафиксирован в секторе производства электроэнергии и газа — на 76,2 процента. Следующим идет ИТ-сектор с ростом зарплаты на 61,8 процента.

В горной промышленности за десять лет зарплата выросла на 57,8 процента.