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  • Вот куда надо идти работать: смотрите, где зарплата выросла на 76 процентов

Вот куда надо идти работать: смотрите, где зарплата выросла на 76 процентов

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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Статистика зарплат за десять лет демонстрирует, что за последние два года ранее лучший по зарплатам ИТ-сектор потерял свою позицию лидера, а быстрее всех с 2008 года зарплата растет в секторе производства электроэнергии и газа, передает Postimees.

В прошлом году в секторе информации и коммуникации зарплата выросла больше, чем в банковском. Если в первом рост произошел на 10 процентов, во втором - на 7,5 процента. Но самый быстрый рост заработной платы в прошлом году произошел горной промышленности — на 11 процентов.

За десять лет самый большой рост зарплаты зафиксирован в секторе производства электроэнергии и газа — на 76,2 процента. Следующим идет ИТ-сектор с ростом зарплаты на 61,8 процента.

В горной промышленности за десять лет зарплата выросла на 57,8 процента.

В строительном секторе зарплата за десять лет выросла только на 31 процент.

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