Картина дня: умер Стивен Хокинг, смелый поступок спортсменок и рост зарплат

Умер британский физик-теоретик Стивен Хокинг

Знаменитый британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался в среду, 14 марта, в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже. Читайте далее...

Смелые жительницы Таллинна задержали и передали полиции вора

В субботу вечером, когда в Ледовом холле Вильянди завершилась последняя встреча первого турнира Чемпионата Эстонии по хоккею среди женщин и три игрока таллиннского хоккейного клуба Roosa Panter вышли из холла, их ожидало еще одно сражение, но только уже не на льду. Читайте далее...

В Эстонию прибыли еще 18 беженцев

На этой неделе в Эстонию в рамках миграционной программы ЕС прибыли из Турции по квоте три семьи беженцев из Сирии, в общей сложности 18 человек, сообщил BNS пресс-секретарь Министерства социальных дел. Читайте далее...

Март Хельме: соцдемы – принципиальные люди, чего не скажешь об IRL

Европа меняется. Это уже показали выборы в Италии, где выступающие против элиты партии одержали победу как на правом, так и на левом флангах. Такая же ситуация и в других странах Европы, которые объезжает бывший главный стратег президента США Дональда Трампа Стив Бэннон и рассказывает о разрушении прежнего мирового порядка. Читайте далее...

Украина окончательно бойкотирует Россию

Президент федерации биатлона Украины (ФБУ), первый вице-президент Национального олимпийского комитета страны Владимир Брынзак заявил "СЭ", что Украина временно отказывается от участия в турнирах по всем видам спорта на территории Российской федерации. Читайте далее...

Солдат-срочник ранил себя ради «прикольного шрама»

Вечером первого марта солдат-срочник Куперьяновского пехотного батальона 2-й пехотной бригады ранил себя, когда вернулся с полевых учений в военный городок Таара в Выру. Вряд ли кто-то ожидал, что причина произошедшего будет столь неожиданной. Читайте далее...

Свен Сестер намерен сделать Таллинн эстоноязычным городом

По словам Свена Сестера, эстонский язык и эстонская культура должны быть в Таллинне на переднем плане. Читайте далее...

Новый принцип работы банков в Эстонии вызвал возмущения

У иностранных инвесторов почти нет возможности вкладывать деньги в Эстонию, говорят местные предприниматели. Читайте далее...

Православные активисты выступили против отпевания Табакова, пригрозив священникам судом

Православные активисты намерены добиваться отмены отпевания актера Олега Табакова, умершего 12 марта после долгой болезни. Читайте далее...

Вот куда надо идти работать: смотрите, где зарплата выросла на 76 процентов

Статистика зарплат за десять лет демонстрирует, что за последние два года ранее лучший по зарплатам ИТ-сектор потерял свою позицию лидера, а быстрее всех с 2008 года зарплата растет в секторе производства электроэнергии и газа. Читайте далее...

Прокуратура требует оставить под стражей подозреваемого в тяжком преступлении на сексуальной почве