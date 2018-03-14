Новый закон поможет трудоустройству молодежи

В результате применения системы поддержки молодежной гарантии у всей молодежи будет доступная поддержка на уровне местной общины, которая организует и поможет тому, чтобы молодой человек получил необходимую ему помощь в необходимое время. Для создания системы министерство социальных дел разработало законопроект об изменении Закона о социальном обеспечении и других законов.

«Для тех молодых людей, которые уже попали в неблагоприятное положение, следует найти решения, чтобы заниматься сложившейся ситуацией, то есть в определенном плане помочь заниматься последствиями, – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. - Раннее вмешательство и поддержка также выполняет роль профилактики в более длительном плане, поскольку, к сожалению, высока вероятность, что неработающий и неучащийся молодой человек, который сам не доходит до услуг и не получает ниоткуда поддержку, однажды сам станет совершенно зависимым от системы социальной защиты, откуда уже в разы труднее выбраться».

Сейчас в Эстонии отсутствует целостное решение для поиска и поддержки такой молодежи, которая нуждается в помощи специалистов для продолжения получения образования или выхода на рынок труда. Основные препятствия – отсутствие обзора нуждающейся в помощи молодежи, из-за чего система поддержки раздроблена. Уже сейчас в Эстонии существуют важные части системы поддержки молодежной гарантии, которые работают сами по себе: например, консультирование по вопросам карьеры и рынка труда, программа Tugila, услуги местного самоуправления и направленная на молодежь деятельность. Система поддержки молодежной гарантии поможет связать их в единое целое.

Эстонская практика молодежной работы и опыт других стран Европейского союза показывают, что единственный эффективный метод для этого – непосредственное, персональное общение и индивидуальный подход. В Швеции эффективно действует схожая модель, где местное самоуправление активно занимается молодежью в своем регионе – по данным 2016 г., благодаря персональному подходу в Стокгольме смогли направить на рынок труда или вернуть к учебе почти 80% той молодежи, которой местное самоуправление оказало поддержку.

В своем обзоре внедрения молодежной гарантии от 2017 г. Европейская комиссия тоже подчеркнула необходимость оказывать услуги нуждающейся в помощи неучащийся и неработающей молодежи в Эстонии. Также, в опубликованном недавно Комиссией Европейскомгосударственном рапорте за первое полугодие 2018 г. позитивно отмечается деятельность Эстонии на этом направлении и особенно подчеркивается создаваемая система поддержки молодежной гарантии.

В Эстонии безработица среди молодежи в два раза выше средней и, несмотря на в целом хорошее состояние рынка труда, безработица среди молодежи в последние годы заметно не сократилась. В 2017 г. уровень безработицы составлял 5,8%. Безработица среди молодежи снизилась с 13,4% до 12,1%.

Законопроект предоставит местным самоуправлениям дополнительный инструмент, который на основе уже существующих в государстве данных регистров даст социальным работникам ценную информацию о том, кто из молодых людей в его самоуправлении входит в группу риска. За этим последует установление контакта с молодым человек и совместный с ним поиск решений проблем, которые препятствуют его учебе и работе. Молодежный работник местного самоуправления играет важную роль в том, чтобы молодой человек получил услуги. Принятие помощи добровольно для молодых людей.

Министерство социальных дел тестирует и развивает систему поддержки молодежной гарантии в сотрудничестве с местными самоуправлениями в 2018–2020 гг. На данный момент пять самоуправлений выразили готовность принять участие в тестировании системы. В участии в пилотном проекте заинтересованы горуправы Тарту, Выру и Кохтла-Ярве, а также волостные управы Раазику и Сааремаа. При этом, использование системы поддержки молодежной гарантии возможно и для всех других самоуправлений и желающих. Осенью 2018 г. откроется возможность ходатайствовать о дополнительном финансировании для использования системы поддержки в рамках открытых конкурсов.

Расходы на разработку системы поддержки составляют приблизительно 660 000 евро, из которых 85% будет покрыто из средств Европейского социального фонда и оставшиеся примерно 99 000 евро выделит государство. Сумма включает как создание ИТ-решения, так и разработку модели работы в конкретных случаях.