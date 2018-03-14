среда, 14 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Eesti Raudtee планирует восстановить виадук в Вайвара

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Железная дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Eesti Raudtee планирует восстановить виадук в Вайвара, который в последний раз использовался 32 года назад, поскольку считает опасным для движения одноуровневый железнодорожный переезд через четыре пары рельс.

«Сейчас AS Eesti Raudtee готовит реконструкцию железнодорожного перегона Тапа-Нарва, в том числе просматривает варианты повышения скоростей до 135 км/ч и использование различных мер безопасности. По железной дороге и шоссе Силламяэ-Сиргала перевозят опасные грузы, а по шоссе также продукцию завода по производству взрывчатки Orica Eesti OÜ», - говорится в обращении главы Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, адресованном гендиректору департамента шоссейных дорог Прийту Сауку.

До 1985 года на месте одноуровневого перекрестка в Вайвара использовался виадук, который вышел из употребления после аварии, в которой железнодорожный состав врезался в балочную конструкцию среднего просвета виадука. В результате аварии балки сместились и были деформированы, так что конструкция утратила свою несущую способность. После этого было решено построить временный объездный путь и железнодорожный переезд, который используется уже 32 года.

По словам Лайдвеэ, AS Eesti Raudtee считает необходимым с точки зрения безопасности движения восстановить двухуровневый перекресток.

Глава Orica Eesti OU Урмас Ряго отметил в обращении к Лайдвеэ, что переезд через четыре пары рельс небезопасен. Ряго отдельно отметил 30-секундный промежуток между сигналом светофора и прибытием поезда к переезду, что, на его взгляд, не является безопасным или достаточным ни для пешеходов, ни для проходящих переезд на низкой скорости транспортных средств с учетом погодных условий и тормозного пути.

«В то же время, на переезде всего через одну пару рельс у Йыхвиской тюрьмы мы также зафиксировали промежуток около 30 секунд между красным сигналом светофора и прохождением того же пассажирского поезда, то есть вне зависимости от количества пар рельс и времени, требующегося на их пересечение, между красным сигналом светофора и прибытием поезда проходит одинаковый промежуток времени», - написал Ряго.

В этой связи Ряго обратился к Eesti Raudtee с просьбой проверить интервалы работы светофоров и привести их в соответствие с максимальной скоростью движения поездов на переезде Вайвара и других железнодорожных переездах с несколькими парами рельс в Эстонии.

«Мы также просим установить на переезде Вайвара шлагбаумы или обратиться к департаменту шоссейных дорог с просьбой о восстановлении в течение разумного периода имеющегося виадука, у которого отсутствует бетонный элемент, поскольку железнодорожный переезд шириной в 29 метров от светофора до светофора, по которому проходят пассажирские составы скоростью 120 км/ч, не является безопасным», - добавил Ряго.

В этом году Eesti Raudtee приступит к реконструкции железнодорожной линии Тапа-Нарва, которая позволит поднять скорость движения пассажирских и грузовых составов. Капитальный ремонт около 54 км железной дороги финансируется в объеме 15 млн евро из Фонда сплочения ЕС.

Проект включает капитальный ремонт железнодорожных путей, повышение безопасности переездов и переходов и установку дополнительных средств безопасности.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ