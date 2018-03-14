Eesti Raudtee планирует восстановить виадук в Вайвара

«Сейчас AS Eesti Raudtee готовит реконструкцию железнодорожного перегона Тапа-Нарва, в том числе просматривает варианты повышения скоростей до 135 км/ч и использование различных мер безопасности. По железной дороге и шоссе Силламяэ-Сиргала перевозят опасные грузы, а по шоссе также продукцию завода по производству взрывчатки Orica Eesti OÜ», - говорится в обращении главы Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, адресованном гендиректору департамента шоссейных дорог Прийту Сауку.

До 1985 года на месте одноуровневого перекрестка в Вайвара использовался виадук, который вышел из употребления после аварии, в которой железнодорожный состав врезался в балочную конструкцию среднего просвета виадука. В результате аварии балки сместились и были деформированы, так что конструкция утратила свою несущую способность. После этого было решено построить временный объездный путь и железнодорожный переезд, который используется уже 32 года.

По словам Лайдвеэ, AS Eesti Raudtee считает необходимым с точки зрения безопасности движения восстановить двухуровневый перекресток.

Глава Orica Eesti OU Урмас Ряго отметил в обращении к Лайдвеэ, что переезд через четыре пары рельс небезопасен. Ряго отдельно отметил 30-секундный промежуток между сигналом светофора и прибытием поезда к переезду, что, на его взгляд, не является безопасным или достаточным ни для пешеходов, ни для проходящих переезд на низкой скорости транспортных средств с учетом погодных условий и тормозного пути.

«В то же время, на переезде всего через одну пару рельс у Йыхвиской тюрьмы мы также зафиксировали промежуток около 30 секунд между красным сигналом светофора и прохождением того же пассажирского поезда, то есть вне зависимости от количества пар рельс и времени, требующегося на их пересечение, между красным сигналом светофора и прибытием поезда проходит одинаковый промежуток времени», - написал Ряго.

В этой связи Ряго обратился к Eesti Raudtee с просьбой проверить интервалы работы светофоров и привести их в соответствие с максимальной скоростью движения поездов на переезде Вайвара и других железнодорожных переездах с несколькими парами рельс в Эстонии.

«Мы также просим установить на переезде Вайвара шлагбаумы или обратиться к департаменту шоссейных дорог с просьбой о восстановлении в течение разумного периода имеющегося виадука, у которого отсутствует бетонный элемент, поскольку железнодорожный переезд шириной в 29 метров от светофора до светофора, по которому проходят пассажирские составы скоростью 120 км/ч, не является безопасным», - добавил Ряго.

В этом году Eesti Raudtee приступит к реконструкции железнодорожной линии Тапа-Нарва, которая позволит поднять скорость движения пассажирских и грузовых составов. Капитальный ремонт около 54 км железной дороги финансируется в объеме 15 млн евро из Фонда сплочения ЕС.