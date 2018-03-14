За помощь прокуратуре – на скамью подсудимых: как житель Эстонии стал подсадной уткой и лишился 10 000 евро

32-летний Алар Сепперн на протяжении нескольких лет занимается строительством в Ида-Вирумаа. Еще в прошлом августе премьер-министр Юри Ратас вручил ему благодарственное письмо за проделанную на благо региона работу. Но в глазах общества Сепперн все же не образец для подражания. На его счету и нарушения ПДД, и проблемы с Налоговым департаментом. Кроме того, ему предъявлено подозрение в крупномасштабном налоговом преступлении. Но история не об этом, а о том, как Сепперн помог властям разоблачить коррупционера, а государство в ответ нарушило данное Сепперну обещание и повернулось к нему спиной.
Все началось в Нарве в 2014 году. Для Паюской школы и интерната требовалось установить эвакуационное и аварийное освещение. Заказчиком работ был город Нарва, а исполнителем – фирма Сепперна. Но при сдаче работ возникла неожиданная проблема, передает Radar.
Для контроля за проведением работ город назначил чиновника по надзору Федора Соколова, который отказался принимать объект, несмотря на то, что, по словам Сепперна, его фирма все сделала в соответствии с проектом. Нарвской горуправе пришлось созвать собрание, на котором присутствовали все стороны.
«Смысл собрания заключался в том, что мы должны были доказать соответствие проекту, а они должны были выдвинуть возражения. Встреча ничем так и не закончилась», - рассказал Сепперн журналисту Radar.
А после собрания, по словам Сепперна, осуществлявший надзор Федор Соколов подошел к нему с неожиданным предложением.
«После собрания мы вышли во двор и на парковке он мне и сказал, чтобы я дал ему взятку», - говорит Сепперн.
По его словам, Соколов заявил, что за небольшую плату он закроет глаза на недочеты и скажет городу, что все в порядке. Сепперн поначалу не соглашался, но в итоге все же договорился, что выплатит Соколову один процент от стоимости работ, то есть 600 евро.
Чтобы передача денег не вызвала подозрений, было решено привлечь третье предприятие – OÜ Patruul вместе с его владельцем Андреем Яковенко.
Месяцем позже, 6 марта, Сепперн перевел со счета своего предприятия 300 евро на счет OÜ Patruul, а спустя четыре дня еще 100 евро. Чтобы получить деньги от Patruul, Соколов выставил предприятию поддельный счет, в котором было указано, что Patruul должен выплатить ему за консультацию 600 евро. Сепперн же понадеялся, что четырехсот евро будет достаточно и Соколов этой суммой удовлетворится. Напрасно.
«Он не сдавался. Я надеялся, что он одумается и примет работы, но он заупрямился», - вспоминает Сепперн.
Встречался с полицией несколько раз
Вернемся в тот день, когда Соколов впервые потребовал от Сепперна взятку. Как выяснилось, Сепперн в этот же день сообщил о сомнительном предложении своему знакомому – старшему следователю Юрию Михайловскому из Идаской службы Бюро Центральной криминальной полиции по борьбе с коррупционными преступлениями.
«Прошел день. Он со мной связался и сказал, что это дело им неинтересно, потому что сумма маленькая и общественный интерес тоже маленький», - говорит Сепперн.
После такого ответа Сепперну, по его словам, не оставалось ничего иного, как пойти на условия Соколова. Тогда Сепперн решил, что заплатит лишь часть условленной суммы – 400 евро, в надежде, что этого будет достаточно. Но Соколову этого достаточно не было. Сепперн вновь обратился к знакомому полицейскому и вновь получил отказ.
«Мы и встречались с ним лично, а не только говорили на эту тему по телефону», - говорит предприниматель.
Соколов продолжал требовать недополученные 200 евро, и Сепперн в третий раз обратился в полицию. Но уже не в находящееся в Йыхви Бюро Центральной криминальной полиции, а в Таллинн, куда он поехал лично.
Глава Бюро Центральной криминальной полиции по борьбе с коррупционными преступлениями Мати Омблер в курсе этого дела и защищает своего коллегу из Идаской префектуры. Он утверждает, что, несмотря на то, что Сепперн действительно встречался с их полицейским, он говорил о случившемся недостаточно конкретно. «В полиции ему дали знать, что, если дело станет более конкретным или если выяснятся подробности, то ему нужно будет снова обратиться в правоохранительные органы. А так, чтобы он дважды дал взятку, потом не смог, и только тогда полиция начала заниматься делом, - такого не было».
Сепперн настаивает на том, что рассказал знакомому полицейскому обо всем, в полиции эту информацию отрицают.
Стал подсадной уткой
После того как Сепперн побывал в Таллинне, от дела уже не отказывались. Бюро Центральной криминальной полиции тут же начало действовать. Вируский уездный суд дал разрешение на имитацию преступления, и Алар Сепперн получил право в качестве подсадной утки передать Соколову 200 евро.
Соответствующий протокол, в который внесено это разрешение, оказался и в распоряжении Radar.
Здесь необходимо добавить, что из Таллинна дело направили обратно в Идаскую службу, где им начал заниматься все тот же Юрий Михайловский. 23 апреля Сепперн и Соколов встретились перед домом Соколова, за ними следила полиция. 200 евро, которые Сепперн должен был передать Соколову, ему дала полиция. Кроме того, на Сепперна нацепили жучок.
Полиция следила за происходящим на расстоянии нескольких десятков метров. После того как имитация удалась, полиция позволила Сепперну уйти.
О том, что произошло дальше, Сепперн не знает. Но знает сам Соколов.
«Прошло примерно полчаса. Мы сидели ужинали с женой. Тут раздался стук в окно. Бросили какой-то палкой. Я вышел, там стоит какой-то парень в черной шапке, просит воды. Якобы у него с машиной проблемы. Я добрый человек, налил им. И тут, когда я протянул руку, на меня надели наручники. Затем вошли в дом. Те 200 евро, которые дал мне Алар, лежали на столе», - вспоминает Соколов.
Соколов утверждает, что он честный человек. Однако вызывает вопросы его решение использовать для получения денег от Сепперна третье предприятие и выписанный им фальшивый счет.
«Мне вообще не нравятся такие вещи. К сожалению, в Эстонии я был вынужден столкнуться с коррупцией. Со взятками. Но сам я никогда взяток не брал и не собираюсь. Объясняю: эти деньги были за работу в детских садах, которая была необходима по вине фирмы Алара Сепперна. Обычно, если возникают такие ситуации, мы просим у заказчика, в данном случае – у города, пропустить деньги через свою бухгалтерию. Для меня было сюрпризом, когда в горуправе сказали, разбирайтесь сами. И чтобы деньги не были перечислены совсем прямо, мы с Аларом договорились, что расчет произойдет через третью фирму. Вот и вся история».
Странно, что, хотя Соколов говорит, что наличные – это «чистая взятка», он в итоге согласился принять последнюю часть денег именно наличными. Странно и то, что Соколов сказал, что и ранее он использовал подобную схему. Кроме того, вскрылся поразительный факт, касающийся профессиональной деятельности Соколова.
«У меня вообще нет лицензии на осуществление электромонтажных работ. Нет и разрешения на осуществление надзора – и никогда не было», - признался он.
Какими бы странными ни были объяснения Федора Соколова, но полиция задержала его перед его дверью и предъявила ему обвинение в принятии взятки и в изготовлении поддельных документов.
Полиция и прокуратура не сдержали обещания
Алар Сепперн сделал свою работу – помог задержать коррупционера. За сотрудничество полиция и прокуратура дали ему обещание.
«Мне пообещали, что, поскольку я помогаю раскрытию преступления, я не сяду на скамью подсудимых. Это мне пообещала полиция», - сказал Сепперн.
Несмотря на то, что никакого письменного подтверждения этому обещанию нет, в полиции Radar подтвердили, что обещание было. Но все же полиция и прокуратура якобы не обещали, что Сепперн не должен будет появляться в суде – по версии правоохранительных органов, Сепперну было обещано, что прокурор не будет требовать для него наказания.
Однако Сепперна отдали под суд вместе с Федором Соколовым и владельцем OÜ Patruul Андреем Яковенко, через предприятие которого Сепперн перечислил деньги Соколову.
Сепперн решил воспользоваться помощью адвоката Lextal Оливера Няэса, который сейчас защищает и Эдгара Сависаара по делу о выдвинутых против него обвинениях в коррупции. Когда адвокат Няэс вместе с Сепперном просматривали обвинение, они увидели то, что привело их в ступор.
«Когда я увидел, что я также являюсь подозреваемым, для меня это был большой сюрприз», - вспоминает Сепперн.
Еще более шокирующим стало то, что его обвиняли в даче взятки в размере 600, а не 400 евро, хотя 200 евро ему дали сами же полицейские, чтобы он смог сымитировать преступление и тем самым помочь задержанию подозреваемого.
Ситуацию делает странным и тот факт, что у прокуратуры был протокол Департамента полиции и погранохраны, где четко написано, что Алар Сепперн сотрудничал с полицией начиная со 2 апреля по 1 мая 2015 года.
Кроме того, там черным по белому написано: «23 апреля 2015 в Нарве при имитации преступления проводилась тайная прослушка и запись».
Чтобы прояснить ситуацию, журналисты Radar обратились в Вирускую окружную прокуратуру и к окружному прокурору Лийне Пикма, составлявшей обвинительный акт. Она признала ошибку.
«Такая ошибка действительно произошла, но ее исправили. Мы все люди», - заметила Пикма.
Ошибку действительно исправили – уже на следующем заседании, где все участники подтвердили, что вместо шестисот евро Алар Сепперн дал взятку в размере четырехсот. Но эта ошибка – не единственное, что удивляет в поведении и работе прокурора.
Прежде всего, Пикма уверяет, что до начала заседания она ничего не слышала о предшествующих встречах Сепперна с полицией, на которых Сепперн в первый раз попытался сообщить о том, что от него требуют взятку. Еще более странно то, что Пикма заявила, что ничего не слышала об обещаниях, которые дали Сепперну полиция и прокуратура.
«Со стороны полиции я ничего не слышала, ничего конкретного обещано не было. По крайней мере мне никто не сказал, что мы обещали то-то и то-то», - сказала Пикма.
Ответы прокурора поражают. Как такое возможно, чтобы эта информация дошла до окружного прокурора только после вопроса журналиста Radar? Но после интервью с Пикма произошло нечто неожиданное: случайно разговор услышала ведущий прокурор Эне Тимми – и опровергла сказанное Пикма.
«Точно так же, как обычно бывает, было и в этот раз – ему пообещали, что прокуратура не будет ходатайствовать о его наказании», - сказала Тимми.
В то же время ведущий прокурор дала оценку ошибке Пикма при составлении обвинительного акта, в котором Сепперна обвинили в даче взятки в размере 600 евро.
«Это достойно сожаления. Я приношу извинения от лица прокуратуры, и мы совершаем ошибки. Для человека, которому предъявляют такое обвинение, ситуация очень прискорбна», - сказала Тимми.
Несмотря на то, что Лийна Пикма, по ее словам, не знала об обещании, которое дали Сепперну в полиции и прокуратуре, она все же решила, с учетом оказанной Сепперном помощи, ходатайствовать о прекращении в отношении него производства по принципу оппортунитета. Однако, по словам Сепперна и его защитника Няэса, прокурор Пикма и здесь допустила ошибку. Она могла ходатайствовать об оппортунитете по статье 205, которая позволила бы избежать появления Сепперна на скамье подсудимых, но решила ходатайствовать по статье 202.
В итоге ошибки прокурора привели к тому, что суд первой инстанции признал Сепперна виновным в даче взятки в размере 400 евро, назначив ему штраф в размере 300 евро и обязав оплатить судебные расходы. Для Сепперна это означало уголовное наказание и расходы в 10 000 евро на адвоката.
Федор Соколов был признан виновным в требовании взятки и подделке документа. Однако суд не удовлетворил просьбу Пикма выдать запрет на работу Соколова в качестве чиновника по надзору.
Примечательно, что все началось с аварийного освещения в нарвском интернате, которое сегодня – почти спустя четыре года – прекрасно работает, но за которое, благодаря действиям Соколова, предприятие Сепперна так и не получило плату.
Чиновник по надзору Федор Соколов продолжает работать на прежней должности.