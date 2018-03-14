За помощь прокуратуре – на скамью подсудимых: как житель Эстонии стал подсадной уткой и лишился 10 000 евро

Соколов продолжал требовать недополученные 200 евро, и Сепперн в третий раз обратился в полицию. Но уже не в находящееся в Йыхви Бюро Центральной криминальной полиции, а в Таллинн, куда он поехал лично.

Глава Бюро Центральной криминальной полиции по борьбе с коррупционными преступлениями Мати Омблер в курсе этого дела и защищает своего коллегу из Идаской префектуры. Он утверждает, что, несмотря на то, что Сепперн действительно встречался с их полицейским, он говорил о случившемся недостаточно конкретно. «В полиции ему дали знать, что, если дело станет более конкретным или если выяснятся подробности, то ему нужно будет снова обратиться в правоохранительные органы. А так, чтобы он дважды дал взятку, потом не смог, и только тогда полиция начала заниматься делом, - такого не было».

Сепперн настаивает на том, что рассказал знакомому полицейскому обо всем, в полиции эту информацию отрицают.

Стал подсадной уткой

После того как Сепперн побывал в Таллинне, от дела уже не отказывались. Бюро Центральной криминальной полиции тут же начало действовать. Вируский уездный суд дал разрешение на имитацию преступления, и Алар Сепперн получил право в качестве подсадной утки передать Соколову 200 евро.

Соответствующий протокол, в который внесено это разрешение, оказался и в распоряжении Radar.

Здесь необходимо добавить, что из Таллинна дело направили обратно в Идаскую службу, где им начал заниматься все тот же Юрий Михайловский. 23 апреля Сепперн и Соколов встретились перед домом Соколова, за ними следила полиция. 200 евро, которые Сепперн должен был передать Соколову, ему дала полиция. Кроме того, на Сепперна нацепили жучок.

Полиция следила за происходящим на расстоянии нескольких десятков метров. После того как имитация удалась, полиция позволила Сепперну уйти.

О том, что произошло дальше, Сепперн не знает. Но знает сам Соколов.

«Прошло примерно полчаса. Мы сидели ужинали с женой. Тут раздался стук в окно. Бросили какой-то палкой. Я вышел, там стоит какой-то парень в черной шапке, просит воды. Якобы у него с машиной проблемы. Я добрый человек, налил им. И тут, когда я протянул руку, на меня надели наручники. Затем вошли в дом. Те 200 евро, которые дал мне Алар, лежали на столе», - вспоминает Соколов.

Соколов утверждает, что он честный человек. Однако вызывает вопросы его решение использовать для получения денег от Сепперна третье предприятие и выписанный им фальшивый счет.